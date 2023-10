Die Polizei in Essen hat einen Mann bei einem Kellereinbruch auf frischer Tat ertappt.

Polizei Videoüberwachung meldet Einbruch: Täter in Essen gestellt

Essen. Ein Mann aus Essen alarmiert die Polizei, als seine Handy-App einen Kellereinbruch meldet. Die Beamten erwischen den Tatverdächtigen noch vor Ort

Die Polizei hat einen Mann bei einem Kellereinbruch auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Die Tat ereignete sich am späten Samstagabend (30. September) in der Breddestraße in Huttrop. Der schnelle Zugriff gelang auch dank moderner Technik.

Gegen 21.45 Uhr hatte ein 46-jähriger Huttroper die Polizei angerufen, weil ihn die Videoüberwachung in seinem Keller benachrichtigt hatte. Über die App konnte der 46-Jährige sehen, dass sich zwei Personen unbefugt in seinen Kellerräumen aufhielten.

Gegen den Tatverdächtigen wird wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt

Kurz nachdem die Polizei eingetroffen war, verließ ein Mann den Keller in Richtung Hauseingangstür. Er trug eine Tasche mit dem mutmaßlichen Diebesgut (unter anderem mehrere Elektrowerkzeuge) sowie typisches Einbruchswerkzeug bei sich.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen 35-jährigen Polen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Gegen ihn wird wegen des besonders schweren Diebstahls ermittelt. Eine zweite Person konnte nicht angetroffen werden.

