VHS Essen: Warum eine Dozentin von Südafrika aus Kurse gibt

Die VHS am Burgplatz in der Essener Innenstadt.

Essen. Montag startet an der VHS ein Kurs zum Thema Achtsamkeit. Anmeldungen sind noch möglich. Die Dozentin lehrt vom anderen Ende der Welt aus.

An der Volkshochschule (VHS) Essen startet jetzt ein Kurs für Achtsamkeit, und die Dozentin lehrt von Südafrika aus. Das achtwöchige Seminar findet als Online-Fortbildung statt.

Katja Fleck ist Diplom-Psychologin und Achtsamkeits-Trainerin. Seit 2017 lebt sie in Johannesburg, Südafrika, lernte dort die Technik der Stressbewältigung durch Achtsamkeit. An einer internationalen Schule machte sie ihre Ausbildung, leitete später das „Förderzentrum Phoenix der Deutschen Internationalen Schule“. Ab 2020 arbeitet sie selbstständig. „Seitdem ich hauptsächlich online arbeite, habe ich die Chance, in zwei Welten zu leben“, sagt Katja Fleck.

Geboren und aufgewachsen in Essen

Geboren und aufgewachsen ist sie in Essen – da lag die Idee nahe, bei der Volkshochschule nachzufragen, ob sie für die VHS Online-Kurse anbieten kann. „Dadurch fühle ich mich weiter heimatverbunden“, sagt sie. Regelmäßig reist sie zurück ins Ruhrgebiet, ihre Eltern leben hier.

Katja Fleck lebt in Südafrika. Foto: Privat

In Deutschland seien Achtsamkeits-Kurse noch nicht so verbreitet, deshalb habe sie mit dem Angebot eine Chance gesehen, ihre Aktivitäten auszuweiten. „Achtsam zu sein, ist eine menschliche Fähigkeit, die jeder von uns kultivieren kann“, erklärt die 40-jährige. Durch verschiedene Achtsamkeitsübungen, auch über die Kurszeit hinaus, soll diese Praxis auch in normalen Alltagssituationen eingeführt werden. Auch sie selbst versuche jeden Tag, Achtsamkeit in ihrem Alltag zu praktizieren, muss sich jedoch auch manchmal selbst dran erinnern, achtsam zu sein, gibt sie zu.

Ihr neuer Kurs startet am Montag, 4. September, er läuft acht Wochen lang jeden Montag von 19 bis 21.30 Uhr. Jeder Interessierte könne sich anmelden; Vorkenntnisse seien nicht erforderlich. Online-Anmeldung hier.

