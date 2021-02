VHS Essen: Online-Seminar gegen Corona-Depression

Essen. Corona greift die Psyche an: Viele leiden unter Einsam- und Hoffnungslosigkeit. Die VHS Essen will mit einem dreiteiligen Online-Workshop helfen.

An alle interessierten Bürger richtet sich ein „Mutmach-Workshop“ der VHS Essen, der ab 1. März an drei Abenden per Videokonferenz stattfindet. Die Teilnehmenden lernen, wie sie trotz der Corona-Krise den Sinn fürs Gute bewahren und neue Hoffnung schöpfen können. Die Seminarreihe soll die negativen Begleiterscheinungen bekämpfen, mit denen viele Menschen während der Corona-Krise zu tun haben: Einsamkeitsgefühle, depressive Phasen, Hoffnungslosigkeit.

Die Essener Psychologin Danica Schaab leitet den Kurs. Sie ist Expertin in Sachen Stressbewältigung. „Wir werden kleine Übungen einstudieren, in denen es darum geht, neue Hoffnung zu schöpfen, und wie man mit Unsicherheit umgehen kann“, berichtet die Psychologin. Eine wirksame Möglichkeit sei zum Beispiel: „Man sollte sich kleine Ziele setzen statt großer – nicht den nächsten Sommerurlaub planen, der dann auszufallen droht, sondern erst mal einen Feierabend, vielleicht mit Kollegen im virtuellen Raum“, sagt Danica Schaab.

„Mindset“ – wie uns innere Überzeugungen leiten

Der zweite Abend behandelt das Thema „Mindset“: Der englische Begriff umfasst mehrere Bedeutungen – es geht um innere Haltungen, Denkmuster, geheime Überzeugungen. „Wir wollen ergründen, wie uns solche Muster leiten, und wie wir sie ändern können“, berichtet die Psychologin.

Ein dritter Abend widmet sich dem Thema Zukunft – was wird nach Corona sein? Und was können wir vielleicht mitnehmen aus dieser Zeit – neue Erkenntnisse, vielleicht neue Rituale oder Gepflogenheiten?

Die Online-Seminare finden über das Videokonferenzsystem „Zoom“ statt, dauern jeweils eine Stunde. Der erste Abend findet statt am Montag, 1. März, 19 Uhr. Die Teilnahme kostet 19 Euro. Anmeldung und weitere Infos unter: www.vhs-essen.de (Kursnummer 211.3D050L).

