Versuchter Einbruch in Essen: Polizei sucht Tatverdächtige

Essen. Nach einem Einbruchsversuch im August in ein Restaurant in Essen-Bredeney sucht die Polizei jetzt mit Fotos nach den beiden Tatverdächtigen.

Nach einem versuchten Einbruch in ein Bredeneyer Restaurant sucht die Polizei jetzt mit Bildern nach den Tatverdächtigen: Am Donnerstag, 20. August, gegen 19.30 Uhr bemerkte laut Polizei eine 66 Jahre alte Restaurantmitarbeiterin, dass zwei ihr unbekannte Personen sich in einem gesperrten Innenbereich des Restaurants aufhielten. Das Restaurant befindet sich an der Freiherr-vom-Stein-Straße, direkt angrenzend an den Bahnhof Essen-Hügel.

Essener Polizei sucht Zeugen: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Essen-Mülheim / Polizei Essen

Nachdem sie die Männer angesprochen habe, hätten sich diese in ausländischer Sprache verständigt und seien aus dem Restaurant in Richtung Bahnhof geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen seien die zwei Tatverdächtigen über den oberen Bereich des angrenzenden Bahnhofs auf das Dach des Restaurants gelangt, hätten das dortige Fenster aufgehebelt und so vermutlich das Gebäude betreten.

Tatverdächtige wurden fotografiert

Die 66-Jährige habe ihren Kollegen (58) verständigt, der unverzüglich die Verfolgung der mutmaßlichen Einbrecher aufgenommen und mit dem Mobiltelefon ein Foto der Unbekannten gefertigt habe. Dabei hätten die Tatverdächtigen versucht, dem 58-Jährigen das Handy aus der Hand zu schlagen.

Dennoch habe es der Mitarbeiter geschafft, Fotos der beiden Tatverdächtigen zu machen. Mit diesen Lichtbildern sucht die Polizei nun nach der Identität und dem Aufenthaltsort der Männer. Hinweise nimmt das Einbruchskommissariat unter 0201/829-0 entgegen.

