Versuchter Einbruch: Essener Polizei sucht Tatverdächtigen

Essen. Beim Versuch, in ein Restaurant in Essen-Kupferdreh einzubrechen, ist der bislang unbekannte Mann von der Überwachungskamera gefilmt worden.

Im Frühjahr dieses Jahres hat ein Unbekannter versucht, in eine Gaststätte am Hardenbergufer (Baldeneysee) einzubrechen. Jetzt sucht die Essener Polizei mit Fotos aus der Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen.

Die Straftat ereignete sich nach Polizeiangaben bereits am 23. Mai 2023. Die Besitzerin des Lokals habe am Morgen auf den Videoaufzeichnungen der Überwachungskamera bemerkt, dass der Unbekannte in der Nacht gegen 2.15 Uhr versucht habe in das Restaurant einzubrechen.

Polizei Essen hofft auf Hinweise

Er soll die Rollläden hochgedrückt und versucht haben, die Eingangstür zu öffnen. Dies sei ihm jedoch nicht gelungen, worauf er geflüchtet sei. Zeugen, die Hinweise zu der abgebildeten Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 zu melden.

Die Essener Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Essen

