Versteigerung: In Essen-Kettwig kommt Kunst unter den Hammer

Besichtigung vor der Versteigerung möglich

Wer Objekte zur Auktion anbieten möchte, wende sich bitte an Galerist Hubert Sandmann, Ringstraße 180, in Kettwig. Erreichbar ist dieser unter 0178 70 40 451 sowie per Mail an

hubert.sandmann@gmx.de.

Welche Gegenstände versteigert werden, ist einsehbar auf www.hierwohntdiekunst.de. Dort können bereits Gebote abgegeben werden. Eine Woche vor der Auktion können Interessierte die Werke in der Galerie besichtigen.

Die Veranstaltung findet unter den dann gültigen Corona-Bedingungen am 21. November um 16 Uhr im Alten Bahnhof Kettwig, Ruhrtalstraße 345, statt. Infos: www.skulpturenpark-kettwig.de.