Mehrere Feuerwehrwagen waren wegen der Verpuffung in Essen-Kray am frühen Samstagmorgen (24. Juni) im Einsatz.

Blaulicht Verpuffung in Essen-Kray: Fensterscheibe geht zu Bruch

Essen. In einer Wohnung in Essen-Kray ist es zu einer Verpuffung gekommen. Dabei ging eine Fensterscheibe zu Bruch. Die Polizei ermittelt.

In einer Erdgeschosswohnung in Essen-Kray ist es in der Nacht auf Samstag (24. Juni) aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung gekommen. Eine ältere Frau musste von Sanitätern im Rettungswagen behandelt werden.

Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Vorfall auf der Rotthauser Straße, der Notruf sei um 1.04 Uhr bei der Leitstelle eingegangen.

In einem möglicherweise brennenden Abfall- bzw. Papierbehälter soll ein Gegenstand – vielleicht eine Haarspraydose – explodiert sein und die Verpuffung ausgelöst haben. Der Behälter stand unter dem Küchenfenster, das bei der Verpuffung zu Bruch ging. Scherben fielen auf den Gehweg.

Die Wohnung wurde von der Feuerwehr kontrolliert und zunächst für nicht bewohnbar erklärt.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Kray im Einsatz.

