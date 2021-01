Verpuffung im Ofen lässt Fensterscheiben in Essen bersten

Essen. Vermeintlicher Wohnungsbrand in Frohnhausen entpuppte sich als Verpuffung im Backofen. Die Ursache ist unklar. Ein Mieter wurde leicht verletzt.

Eine Verpuffung im einem Backofen in Essen-Frohnhausen hat mehrere Fensterscheiben einer Wohnung bersten lassen. Ein Mieter im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses an der Frohnhauser Straße erlitt Verletzungen.

Wie die Feuerwehr am Dienstag berichtete, ging gegen 17 Uhr am Montag ein Alarm wegen eines vermeintlichen Wohnungsbrandes ein. Die zuerst eintreffenden Einheiten entdeckten mehrere geborstene Fensterscheiben, Feuer und Brandrauch waren nicht zu erkennen. Der Mieter der betroffenen Wohnung gab an, dass es sich um eine Verpuffung in seinem Backofen handelte.

Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Ein Trupp kontrollierte die Wohnung mittels Wärmebildkamera. Die Einsatzkräfte stellten keine erhöhten Temperaturen fest. Die Ursache der Verpuffung ist unklar, die Polizei ermittelt.

Im Einsatz befanden sich zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr. Die letzten Kräfte konnten nach rund 30 Minuten wieder einrücken.

