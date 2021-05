Verpuffung demoliert Wohnung in Essener Mehrfamilienhaus

Essen. Durch eine Verpuffung in einer Wohnung in Gerschede wurden Fenster und Zwischenwände aus der Verankerung gedrückt. Die Ursache ist rätselhaft.

Eine Verpuffung hat eine Wohnung in Essen-Gerschede arg demoliert und einen Brand verursacht, den die Feuerwehr löschen musste. Verletzt wurde niemand.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, hatte die Druckwelle am späten Donnerstagabend in dem Mehrfamilienhaus an den Gerscheder Weiden mehrere Fenster herausgerissen und in den Innenhof geschleudert. Leichtbauwände innerhalb der Wohnung wurden aus ihrer Verankerung gedrückt.

Als die ersten Kräfte gegen 23 Uhr am Einsatzort eintrafen, bemerkten sie eine leichte Rauchentwicklung aus dem dritten Obergeschoss des Gebäudes. Da noch unklar war, ob sich Personen in der Wohnung befinden, ging umgehend ein Trupp unter Atemschutz in das Haus. Es wurde niemand angetroffen.

Der eigentliche Brand war mit einigen Litern Wasser schnell gelöscht. Aufgrund der Schäden ließ der Einsatzleiter vorsorglich einen Statiker nachalarmieren, der das Gebäude jedoch frei geben konnte.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, einem Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck für rund zwei Stunden im Einsatz.

Wie es zu der Verpuffung kam, ist noch völlig unklar. Die Polizei Essen ermittelt.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen