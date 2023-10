Blaulicht Vermisstenfall in Essen: Wo sind Großmutter und Enkel?

Essen. Seit Sonntag (8. Oktober) werden eine Großmutter und ihr zwei Jahre alter Enkel vermisst. Die Essener Polizei veröffentlicht Fotos der beiden.

Die Essener Polizei sucht mit Fotos nach der 48 Jahre alten Vilma C. und ihrem zwei Jahre alten Enkel. Die beiden waren am Sonntagabend (8. Oktober) gegen 23 Uhr auf der Stoppenberger Straße im Essener Nordviertel zu einem Spaziergang aufgebrochen.

Die Polizei fragt: Wer kennt den Aufenthaltsort der vermissten Vilma C.? Foto: Polizei Essen

Der vermisste Enkel ist zwei Jahre alt. Foto: Polizei Essen

Wie die Polizei berichtet, erstattete die Familie eine Vermisstenanzeige, als Großmutter und Enkel auch am nächsten Tag nicht in die Unterkunft zurückkehrten, in der die Familie zu diesem Zeitpunkt lebte.

Es handelt sich um das Hostel Nordstern auf der Stoppenberger Straße.

Vilma C. ist zwischen 160 und 165 cm groß, hat eine schlanke Statur und lange, schwarze Haare. Die gebürtige Philippinerin soll eine blaue Hose und eine beige Jacke getragen haben.

Der Zweijährige, der im Kinderwagen saß, hat schwarze Haare und braune Augen.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden.

