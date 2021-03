Vermisste Bianca Blömeke: Polizei prüft alte Spuren erneut

Essen. Vor 20 Jahren verschwand Bianca Blömeke. Jetzt wertet die Polizei Essen alte Spuren neu aus. Bestätigt sich, dass die junge Frau getötet wurde?

Es ist ein Fall, der nicht nur der Mutter keine Ruhe lässt: Am 6. August 2000 verschwand Bianca Blömeke aus Essen-Vogelheim, seither gibt es kein Lebenszeichen von der jungen Frau, die einen Monat später 20 Jahre alt geworden wäre. Die Polizei Essen geht davon aus, dass Bianca Blömeke Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Dieser Tage will sie alte „Spurenträger“ anhand neuer kriminaltechnischer Möglichkeiten erneut begutachten.

Der Lebensgefährte geriet in Verdacht, Beweise fehlten

Als sich Biancas Mutter vor 20 Jahren bei der Polizei meldete, ging die zunächst von einem Vermisstenfall aus. Im Rahmen der Ermittlungen in den folgenden Wochen erhielt die Kripo jedoch weitergehende Hinweise, die auf ein mögliches Gewaltverbrechen hindeuteten. So sollen Nachbarn einen lautstarken Streit zwischen dem damaligen Lebensgefährten und Bianca Blömeke gehört haben.

Die Kriminalpolizei richtete daraufhin eine Mordkommission ein, die sofort die Arbeit aufnahm. So wurden Spürhunde eingesetzt, das Fahrzeug des damaligen Lebensgefährten sichergestellt und Spuren in der Wohnung gesucht. Der Freund geriet in den Fokus der Ermittlungen, wurde auch festgenommen und war kurzfristig in Untersuchungshaft. Wegen mangelnder Beweise wurde er jedoch wieder entlassen.

Landeskriminalamt nimmt ungeklärte Tötungs- und Vermisstenfälle ins Visier

Im Jahr 2017 richtete das Landeskriminalamt (LKA) NRW eine sogenannte Cold Case Datenbank ein: Hier werden sowohl ungeklärte Tötungsdelikte der vergangenen Jahrzehnte eingepflegt als auch Vermisstenfälle, bei denen der Verdacht eines Tötungsdeliktes besteht. Durch den Aufbau der Datenbank ist es Spezialisten des LKA möglich, neue ermittlungs-und kriminaltechnische Untersuchungsansätze zu erkennen und diese offenen Fälle in Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden im Land wieder neu aufzugreifen. Zum 20. Jahrestag von Biancas Verschwinden berichteten wir, dass auch ihr Fall hier noch einmal neu betrachtet wird.

Wie die Polizei Essen jetzt mitteilt, werden im Rahmen der Aufarbeitung des Falles nun auch alte Spurenträger neu begutachtet. Dabei werden neue kriminaltechnischer Untersuchungsmöglichkeiten genutzt. Die Polizei weist außerdem darauf hin, dass auf die jüngsten Berichterstattungen auch neue Hinweise eingegangen seien, die nun geprüft werden.