Vermisste Bianca Blömeke: Polizei Essen prüft neue Hinweise

Dominika Sagan

Die Polizei geht derzeit bei der vermissten Bianca Blömeke aktuellen Hinweisen nach. „Wir haben neue Ermittlungsansätze“, sagt Polizeisprecher Christoph Wickhorst zu dem nicht aufgeklärten Fall. Auch gebe es neue kriminalistische Möglichkeiten, beispielsweise bei der Untersuchung von DNA.

Als Bianca Blömeke im August 2000 verschwand, sei die Polizei von einem Vermisstenfall ausgegangen. Erst im Dezember übernahm das Kriminalkommissariat, eine Mordkommission wurde eingerichtet, als sich laut Wickhorst Hinweise auf ein Tötungsdelikt verdichteten.

Spürhunde der Essener Polizei haben nichts gefunden

Wertvolle Zeit war da vergangen: Neue Mieter waren in die Wohnung eingezogen, das Blut an der Wanne war weggewischt, es gab eine große Menge DNA, Spuren waren überlagert. Spürhunde fanden nichts. „Dabei sind für uns grundsätzlich die ersten drei Tage die wichtigsten“, erklärte der damals zuständige Kriminalhauptkommissar.

Auch die Suche nach Bianca in der Kneipe, in der sie zuvor gearbeitet hatte, in Vogelheim, am und im Kanal ergab nichts. Der Ex-Freund wurde zeitweilig festgenommen, sein Auto sichergestellt. Eine Spur führte zum Friedhof, wo ein Verwandter von ihm arbeitete – alles blieb ergebnislos, eine Tat war dem Kindsvater nicht nachzuweisen.

Unfall, Körperverletzung mit Todesfolge, Totschlag oder Mord

Ob hinter Biancas Verschwinden ein Unfall, Körperverletzung mit Todesfolge, Totschlag oder Mord steckt, ist völlig offen. Mit einem Geständnis oder dem Auffinden der Leiche ließe sich der Fall endlich abschließen. Da der von Anfang an medial begleitet werde, nennt Wickhorst eine weitere Option: „Wir hoffen auf den einen Hinweis eines Mitwissers.“ So klärte etwa die Polizei in der Eifel einen Vermisstenfall auf: nach 30 Jahren.

