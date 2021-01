Vermisstenfall Vermisste (14) aus Chemnitz könnte sich in Essen aufhalten

Essen. Die Polizei sucht Lisiane Joline F.. Die 14-Jährige hat am Mittwoch ihre elterliche Wohnung verlassen und ist seitdem verschwunden.

Die Polizei sucht nach einer vermissten 14-Jährigen aus Chemnitz. Das Mädchen könnte sich in Essen aufhalten. Kontaktpersonen oder Anlaufpunkte seien allerdings nicht bekannt.

Wie die Essener Behörde am Donnerstag berichtete, sucht die Polizei Chemnitz sucht seit Mittwochabend nach Lisiane Joline F. Die Jugendliche hat am Morgen gegen 10.45 Uhr ihre elterliche Wohnung in Chemnitz-Gablenz verlassen. Seitdem ist die 14-Jährige verschwunden.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Polizei hofft auf Hinweise

Lisiane Joline F. ist etwa 1,70 Meter groß, hat braunes Haar und trägt eine

Zahnspange. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Jeans,

einen schwarzen Kapuzenpullover, darüber einen schwarzen Parka und weiße

Nike-Sneaker. Sie führte einen grauen Rucksack mit sich.

Wer hat die Vermisste seit Mittwochmorgen gesehen und weiß, wo sie sich derzeit aufhält? Wem ist die 14-Jährige womöglich in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefallen? Wer hält Kontakt zu der Jugendlichen oder kann Hinweise zu weiteren Menschen in ihrem Umfeld geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz unter

der Rufnummer 0371/387-3448 entgegen. Zeugen können sich aber auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder ihre Hinweise unter dem polizeilichen Notruf 110 mitteilen.

Die Polizei fragt: Wer hat Lisiane Joline F. (14) gesehen? Foto: Polizei

Die Polizei fragt: Wer hat Lisiane Joline F. (14) gesehen? Foto: Polizei

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.