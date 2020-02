Vermisst: NRW-weit gesuchte 14-Jährige ist wieder da

Essen/Bonn. Eine 14-Jährige aus dem rheinischen Wachtberg bei Bonn wurde zwei Wochen lang vermisst. Sie wurde auch in Essen gesucht. Jetzt ist sie wieder da.

Nach rund zwei Wochen ist die vermisste 14-Jährige aus dem rheinischen Wachtberg, die auch in Essen gesucht wurde, wieder wohlbehalten zu Hause. Das teilte die Bonner Polizei bereits am Wochenende mit. Wie mehrfach berichtet, hatten die Eltern des Mädchens sofort nach dem Verschwinden der 14-Jährigen am 7. Februar eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Auch in Essen wurde die Fahndung veröffentlicht, weil es familiäre Verbindungen ins Ruhrgebiet gibt.

Die 14-Jährige wurde jetzt nach einem Zeugenhinweis in St. Augustin bei Bonn aufgegriffen und den Eltern übergeben. Das Kind ist wohlauf.