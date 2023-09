Vermisst: Cassandra K. (13) aus Essen-Bredeney wird gesucht

Essen. Cassandra K. (13) aus Essen-Bredeney wird von der Polizei als vermisst gemeldet. Sie könnte sich im Bereich des Hauptbahnhofs aufhalten.

Vermisst wird Cassandra K. (13), die in Essen-Bredeney in einer Jugend-Einrichtung lebt. Sie kehrte zuletzt nicht in die Einrichtung zurück. Sie ist etwa 1,70 Meter groß, hat blaugrüne Augen, eine kräftige Statur und dunkelblonde Haare. Zuletzt trug sie ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe. „Möglicherweise könnte sie sich im Bereich der Obdachlosenszene aufhalten“, mutmaßt die Essener Polizei.

Vermisst: Cassandra K. Foto: Polizei Essen

Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/8290 entgegen.

