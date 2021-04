Kriminalität Vermeintliche Helfer legen Senior (84) in Essen herein

Essen. Zwei Männer haben in Borbeck einem 84-Jährigen Einkäufe in die Wohnung getragen, um ihn zu bestehlen. Sie erbeuteten Geld in vierstelliger Höhe.

Zwei vermeintlich hilfsbereite Männer haben sich als Kriminelle entpuppt und einen Senior (84) in Essen hereingelegt.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatten die beiden italienisch und deutsch sprechenden Unbekannten dem 84-Jährigen am 24. März gegen 11 Uhr auf der Gerichtsstraße in Borbeck angeboten, seine Einkäufe nach Hause tragen zu wollen. Der ältere Herr war zwar überrascht, nahm die Hilfe aber gerne an.

Gemeinsam mit den beiden Tätern fuhr der Essener zu seiner Wohnung am Rabenhorst. Dort brachten die Männer die Einkäufe ins Haus. Einer bat um ein Glas Wasser, das ihm der 84-Jährige holte und dabei das Duo unbeobachtet im Wohnzimmer zurückließ.

Vermutlich wurde genau dieser Moment genutzt, so die Polizei, um den Geldbetrag in vierstelliger Höhe zu stehlen, den der Rentner kurz zuvor an einer Bank abgehoben hatte. Erst nachdem sich die Männer verabschiedet hatten, bemerkte der 84-Jährige den Verlust.

Der Ältere der beiden Kriminellen ist um die 40 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß. Die jüngere Person ist um die 20 Jahre alt und ist ebenfalls 1,80 Meter groß.

Zeugen, denen die beiden Männer aufgefallen sein könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden.