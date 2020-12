Verlobungsfeier in Essen eskaliert: Hundertschaft im Einsatz

Zweimal rückte die Polizei am Samstag in eine Wohnung in Essen-Altendorf aus. (Symbolbild)

Essen. Eine Verlobungsfeier ist in Essen-Altendorf eskaliert, Polizei und Stadt rückten zu Großeinsätzen aus. Nicht nur einmal waren Beamte vor Ort.

Eine Verlobungsfeier in Essen-Altendorf hat am Wochenende zu Großeinsätzen der Polizei und Stadt geführt. Nachdem am Samstag (19.12.) gegen 19.20 Uhr die Feier in einer Wohnung an der Kopernikusstraße das erste Mal von der Polizei wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung aufgelöst worden war, mussten die Beamten zweieinhalb Stunden später wieder ausrücken – mit einem Dutzend Streifenwagen, Unterstützung der Einsatzhundertschaft sowie Polizeihunden.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Beim zweiten Ortsbesuch befanden sich nicht mehr nur elf Personen in der Wohnung eines 38-Jährigen, sondern laut Polizei circa 20, teilweise stark alkoholisierte und aggressive Feiernde. Außerdem seien 15 Kinder, darunter Babys und Kleinkinder, anwesend gewesen.

Polizeibeamte bereits an Wohnungstür massiv beleidigt

Noch an der Wohnungstür seien die Beamten an der Wohnungstür massiv beleidigt worden. Ein laut Polizei 20-jähriger Bosnier leistete bei der Feststellung seiner Personalien Widerstand und schlug dabei einem Polizeibeamten zweimal mit der Faust ins Gesicht. Danach flüchtete der Mann in die Wohnung. Weiter heißt es seitens der Polizei, dass viele Familienmitglieder weiterhin aggressiv die Maßnahmen der Polizei störten.

Als die Polizei den 20-Jährigen stellte und der Feier endgültig ein Ende bereiten wollte, gingen der Wohnungsinhaber (38) zusammen mit einem 19- und 20-Jährigen auf die Beamten los. Die Polizei griff die drei Männer sowie den 20-Jährigen auf. Gegen alle vier Männer wurden Anzeigen geschrieben, die Nacht verbrachten sie in Polizeigewahrsam. Das Ordnungsamt leitete weitere 23 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Nicht die erste Feier, die am Wochenende in Essen eskalierte

Bereits beim ersten Einsatz gegen 19.20 Uhr wurden die Personalien von elf ohne Mund-Nasen-Schutz Feiernden aufgenommen. Den nicht zum Haushalt des 38-Jährigen Gehörenden wurde ein Platzverweis erteilt und der Wohnungsinhaber ermahnt und laut Polizei „eindringlich welche Gefahren die Missachtung der Schutzmaßnahmen mit sich bringen.“

Es ist nicht die erste Feier, die in Essen in den vergangenen Tagen Polizei und Ordnungsamt auf den Plan rief. Am Sonntag löste die Polizei eine Veranstaltung einer Pfingstgemeinde in Kray mit 56 Anwesenden auf, am vergangenen Freitag stoppten Beamte eine illegale Weihnachtsfeier in einer Arztpraxis mit fünf Personen.