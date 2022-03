Verletzung der Hand: Wie Essener Therapeuten helfen

Tag der Hand am 1. März

Erstmals 2018 erklärte die Deutsche Gesellschaft für Handchirurgie den 1. März zum „Tag der Hand”. Mittlerweile ist der Tag fest etabliert, lediglich Corona bremst Veranstaltungen und Aktionen derzeit aus.

In diesem Jahr wird die ergotherapeutische Praxis Neuroplus Essen auf ihrer Facebook-Seite und in der Praxis (Planckstraße 115) ein Video zum Tag der Hand präsentieren. Jeder Patient, der am 1. März behandelt wird, soll auch ein Handout über seine Therapie mit Veränderungen vorher/nachher bekommen.