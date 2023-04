Mehrere Fahrzeuge waren am 29. April an einem Unfall an der Kreuzung Bottroper/Hafenstraße beteiligt.

Blaulicht Verletzte Person bei Unfall an der Bottroper Straße in Essen

Essen. Vier Fahrzeuge waren am 29. April an einem Unfall an der Bottroper/Hafenstraße in Essen beteiligt. Eine Person kam ins Krankenhaus.

Verkehrschaos herrschte am Samstag, 29. April, kurz nach 13 Uhr auf der Kreuzung Hafenstraße / Bottroper Straße in Essen-Bergeborbeck. Dort hatte es einen Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gegeben. Laut Polizei ist eine Person zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, die Arbeiten der Einsatzkräfte dauerten bis in den Nachmittag an, der Bereich blieb erst einmal gesperrt.

Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst behandelt

Laut Feuerwehr hatte es zuerst die Vermutung geben, dass eine Person im Fahrzeug eingeklemmt worden sei, was sich zum Glück nicht bestätigt habe. Zwei Personen seien vom Rettungsdienst behandelt worden, es sei aber vornehmlich Blechschaden entstanden. Am Unfallort habe eine Ölspur beseitigt werden müssen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen