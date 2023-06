Verletzte bei Schlägerei in Essen – Fotos vom Polizeieinsatz

In der Essener Innenstadt ist es in der Nacht zum Samstag (17. Juni) zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Gruppen gekommen.

Essen. Bei einer Massenschlägerei in Essen sind am Freitagabend mehrere Menschen verletzt worden. Sehen Sie hier die Fotos vom Großeinsatz der Polizei.

Nach gewaltsamen Auseinandersetzungen in Castrop-Rauxel ist es auch in Essen zu einer Massenschlägerei gekommen. Bei der Konfrontation am späten Freitagabend (17. Juni) in der Essener Innenstadt mit mindestens 80 Personen seien mehrere Beteiligte und zwei Polizisten verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizeileitstelle am Samstag. Mehrere Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Polizei war mit starken Kräften und einem Hubschrauber im Einsatz.

Massenschlägerei in der Essener City – Hunderte beteiligt Massenschlägerei in der Essener City – Hunderte beteiligt In der Essener City ist es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Gruppen gekommen. Hunderte Menschen waren beteiligt. Foto: Markus Gayk / dpa

