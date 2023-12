Verletzt und Brille kaputt - E-Scooter rammt Essenerin (54)

Ein Jugendlicher auf einem E-Scooter hat in Essen-Altenessen eine Fußgängerin angefahren, um danach zu flüchten.

Essen. Ein Jugendlicher auf einem Elektroroller hat eine 54-Jährige auf der Karlstraße angefahren. Obwohl die Frau schrie, verschwand er.

Altenessen:

Ein Jugendlicher hat mit seinem E-Scooter eine Fußgängerin in Essen-Altenessen angefahren und verletzt. Wie Polizei am Dienstag berichtete, ging bei dem Unfall am 12. Dezember auf der Karlstraße zudem die Brille der 54-Jährigen kaputt.

Die Essenerin befand sich gegen 7.35 Uhr zwischen der Altenessener Straße und der Wilhelm-Nieswandt-Allee, als es zu der Kollision kam. Obwohl die Frau laut aufschrie, fuhr der Unbekannte weiter. Er ist etwa 13 Jahr, 1,50 Meter groß und trug schwarze Kleidung.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfalls um Hinweise unter der Rufnummer 0201/829-0.

