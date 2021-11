Falsch geparkt: In Essen hat die Zahl der Bürgermeldungen von Verkehrsverstößen in den vergangenen Jahren massiv zugenommen.

Essen. Privatanzeigen zu Verkehrsdelikten haben in Essen "explosionsartig" zugenommen. Was halten Sie von solchen Bürgermeldungen? Stimmen Sie ab.

Noch im Jahr 2016 trudelten insgesamt 600 Bürgermeldungen zu Verkehrsverstößen bei der Stadt Essen ein, 2021 dürften es fast 10.000 werden: „Privatanzeigen bei Verkehrsdelikten haben in den letzten Jahren explosionsartig zugenommen“, hat Ordnungsdezernent Christian Kromberg im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. Vor allem das Thema Parken sorgt für Streit. Wir möchten Ihre Meinung zu den Privatanzeigen erfahren, liebe Leserinnen und Leser. Was halten Sie davon, Delikte wie Parkverstöße an die Stadt zu melden? Stimmen Sie hier ab:

Seit Mitte November gilt bundesweit, und damit auch in Essen, ein neuer Bußgeldkatalog, der unter anderem höhere Strafen bei Parkverstößen vorsieht: 55 statt 20 Euro müssen Autofahrer jetzt zahlen, wenn sie verbotswidrig auf Gehwegen, Schutzstreifen oder Parkplätzen für Schwerbehinderte, E-Autos oder Car-Sharing-Wagen parken.

Bei schwereren Verstößen können bis zu 100 Euro Bußgeld verhängt und sogar ein Punkt in Flensburg eingetragen werden – etwa wenn andere Verkehrsteilnehmer behindert oder gefährdet werden, bei Sachbeschädigungen oder wenn das Fahrzeug länger als eine Stunde auf Geh- oder Radwegen steht.

Auch das Parken ohne Parkschein ist teurer geworden. Hier müssen für einen Verstoß 20 Euro anstelle von zuvor 10 Euro bezahlt werden. Und allgemeine Halt- und Parkverstöße kosten nun bis zu 25 Euro statt zuvor bis zu 15.

(red)

