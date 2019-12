Auf der Altendorfer Straße sind am Dienstagabend eine Frau und ihre Tochter schwer verletzt worden.

Verkehr Verkehrsunfall in Essen: Mutter und Tochter (8) verletzt

Essen. Schwer verletzt worden sind eine Mutter und ihre Tochter (8), als sie auf der Altendorfer Straße von einem Pkw erfasst wurden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verkehrsunfall in Essen: Mutter und Tochter (8) verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an der Altendorfer Straße sind am Dienstagabend eine Mutter (40) und ihre Tochter (8) schwer verletzt worden. Nach ersten Zeugenaussagen liefen die Frau und das Mädchen an der Kreuzung Holdenweg unvermittelt über die Straße. Ein Opel-Fahrer (64) übersah die beiden Personen offenbar; sein Auto erfasste die Frau und das Kind. Die beiden Unfallopfer waren nach dem Vorfall ansprechbar, sind aber schwer verletzt.

Die Polizei musste Platzverweise aussprechen

Bei den Rettungsmaßnahmen behinderten Schaulustige die Arbeiten der Einsatzkräfte. Die Polizei musste Platzverweise aussprechen. Auf der Altendorfer Straße kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben: 0201/8290.http://Hier_gibt_es_mehr_Artikel,_Bilder_und_Videos_aus_Essen{esc#225916507}[teaser].htm