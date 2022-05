Verkehrsunfall in Essen-Kray: Airbag schützt Autofahrer

Bei einem Verkehrsunfall am späten Sonntagnachmittag in Essen-Kray verletzten sich zwei Autofahrer – der Airbag verhinderte Schlimmeres.

Glück im Unglück für zwei Autofahrer bei einem Unfall am späten Sonntagnachmittag in Essen-Kray: Beide kamen mit leichten Verletzungen davon, der Airbag verhinderte Schlimmeres – das teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Um 17.22 Uhr seien die Beamten zu dem Unfall verständigt worden, so die Polizeisprecherin, der auf der Kreuzung Wattenscheider Straße/Krayer Straße passierte. Beim Abbiegen kollidierten die beiden silbergrauen Fahrzeuge miteinander, beim VW löste der Airbag aus.

„Beide Personen wurden leicht verletzt und konnten das Krankenhaus schon wieder verlassen“, erklärte die Sprecherin, die zum Sachschaden noch keine Angaben machen konnte. (baro)

