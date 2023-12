Rettungssanitäter der Essener Feuerwehr und ein Notarzt kümmern sich am Freitag auf der Kreuzung Zweigert-/Virchowstraße um die Verletzten.

Blaulicht Verkehrsunfall in Essen: Eine Person wird schwer verletzt

Essen Auf einer Kreuzung in Essen-Holsterhausen sind am Freitag (1. Dezember) zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Feuerwehr im Einsatz

In Essen-Holsterhausen hat sich am Freitagmittag (1. Dezember) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine Person wurde dabei schwer, eine andere leicht verletzt, berichtet die Polizei. Zwei Fahrzeuge waren mitten auf einer Straßenkreuzung zusammengestoßen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die Insassen aus ihren Wagen bergen.

Während der Bergungsarbeiten der Feuerwehr musste die Zweigertstraße in Essen für den Verkehr gesperrt werden. Foto: ANC-NEWS / ANC-News

Wie Feuerwehrsprecher Christian Schmücker mitteilt, stießen die beiden Kleinwagen auf der Kreuzung Zweigert-/Virchowstraße zusammen. An einem Auto mussten die Einsatzkräfte die Tür aufbrechen, um die eingeschlossene Person aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Die Fahrerin des anderen Wagens habe schonend geborgen werden können. In beiden Fällen kam ein so genanntes „Spineboard“ zum Einsatz. Spineboards sind Spezialtragen, die die Feuerwehr meistens bei vermuteten Rückgratverletzungen einsetzt.

Die Feuerwehr war mit einem Rüstfahrzeug, zwei Rettungswagen und einem Notarzt etwa eine Stunde lang im Einsatz.

Für die Zeit der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme musste der Bereich um die Unfallstelle gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

