Verkehrslage rund um die Messe Essen weiterhin angespannt

Essen. Die Wähler der noch bis Mittwoch (24.5.) laufenden Türkei-Wahl und die Besucher der parallel stattfindenden E-World konkurrieren um Parkplätze.

Die Verkehrssituation rund um die Messe Essen bleibt unter anderem wegen der Türkei-Wahl angespannt. Auch am Dienstag (23.5.) suchten Tausende Wähler die Grugahalle auf, die noch bis Mittwoch, (24.5.) jeweils von 8 bis 22 Uhr als Wahllokal für die Präsidentschaftswahl in der Türkei dient. Auf der Alfredstraße und auf der Norbertstraße gab es erwartungsgemäß wie schon an den Tagen zuvor lange Staus.

Polizei: Wähler und Messe-Besucher sollten getrennte Parkplätze nutzen

Nach Angaben der Polizei verschärfte die am Dienstag gleichzeitig beginnende Leitmesse E-World die Lage. Nach Angaben der Polizei sollten die Messe-Besucher den Parkplatz P1 direkt vor der Grugahalle nutzen können, während die türkischen Wähler auf den weiter entfernten Parkplatz P2 (früherer Güterbahnhof Rüttenscheid am Girardet-Haus) ausweichen sollten. Dies ließ sich allerdings nur schwer durchsetzen, da auch die Wähler den Platz vor der Grugahalle bevorzugt anfahren.

Die Stadtverwaltung verwies darauf, es sei Sache der Messe die Verkehrslage zu managen. Im Vorfeld habe es ein Abstimmungsgespräch gegeben, an dem auch die Stadt Essen teilgenommen hat. Bezüglich der verkehrlichen Situation sei man aber „nicht weiter involviert“, so eine Stadtsprecherin.

