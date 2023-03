Nach einem Wasserrohrbruch muss eine Straße in Essen-Frohnhausen repariert werden.

Baustelle Verkehr in Essen: Sperrung nach Rohrbruch in Frohnhausen

Essen-Frohnhausen. Ein Wasserrohrbruch hat die Fahrbahn einer Straße in Essen-Frohnhausen unterspült. Während der Reparaturarbeiten gibt es eine Sperrung.

Nach einem Wasserrohrbruch ist die Onckenstraße in Frohnhausen für Reparaturarbeiten teilweise gesperrt. Der Rohrbruch ereignete sich auf Höhe der Hausnummer 10. Der Schaden konnte inzwischen von den Stadtwerken Essen behoben werden. Allerdings wurde die Straße durch das ausströmende Wasser auf einer Fläche von rund 11 mal 4 Metern unterspült. „Da sich der Schaden in der Mitte der Fahrbahn befindet, muss die Onckenstraße zwischen der Frohnhauser Straße und der Kerkhoffstraße für die Dauer der Arbeiten in Fahrtrichtung Altendorf voll gesperrt werden“, erklärt Roy Daffinger, Unternehmenssprecher Technik der Stadtwerke Essen.

Essener Onckenstraße soll in Kürze wieder freigegeben werden

Bevor der Verkehr auf der Onckenstraße wieder wie gewohnt fließen kann, müssen die Stadtwerke Essen zunächst die unterspülte Fläche auffüllen und verdichten. Erst dann kann die Oberfläche wiederhergestellt und die Straße für den Verkehr freigegeben werden. Das Seniorenheim ist für die Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge in Fahrtrichtung Frohnhausen erreichbar. Umleitungen für alle anderen Verkehrsteilnehmer sind bereits eingerichtet. Auch die Buslinie 161 muss den Baustellenbereich umfahren. Daher hat die Ruhrbahn die Haltestelle Onckenstraße auf die Rüdesheimer Straße vorverlegt. Am Mittwoch, 15. März, soll die Onckenstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

