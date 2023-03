Verkaufsoffener Sonntag und Kirmes locken nach Altenessen

Am Wochenende wird die Herzchenbahn auf der Kirmes in Altenessen aufgebaut.

Essen-Altenessen. Biergarten-Eröffnung, verkaufsoffener Sonntag und Kirmes: In Altenessen wird am Wochenende der Frühling eingeläutet. Das Programm.

Die Wettervorhersage könnte besser sein, die Stimmung aber kaum: Sobald die Händler am Freitag (31.3.) den Altenessener Marktplatz verlassen haben, werden sich dort die Karussells der ersten Essener Kirmes in diesem Jahr drehen. Am Samstag öffnet zudem mit dem Beachpoint der erste Biergarten und am Sonntag (2.4.) kann gebummelt werden.

„Die Menschen sind dankbar, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, vom Alltag abzuschweifen“, erklärt Jessica Walter, die den Biergarten an der Altenessener Straße zusammen mit ihrer Familie betreibt. Seit Corona würden die Leute diese Freizeitaktivitäten nicht mehr als selbstverständlich ansehen und mehr zu schätzen wissen.

Strand-Gefühle in Altenessener Biergarten

Im Beachpoint werden ab Samstag (1.4.) täglich außer montags von 11 bis 22 Uhr Cocktails, Softdrinks und Stauder serviert. Ein Bier kostet in diesem Jahr 2,50 Euro und damit 30 Cent mehr als im vergangenen Jahr. Die anderen Preise seien stabil geblieben, erklärt Walter. Für eine Bratwurst im Brötchen zahlen Kunden und Kundinnen auch in diesem Jahr 3,50 Euro.

Die soll es bald auch wieder bei Eberhard Kühnle in seinem Biergarten ein paar hundert Meter weiter am Karlsplatz geben. Der Gastronom wartet aber noch mit der Eröffnung. Die Erinnerung vom vergangenen Jahr, als die große Feier wegen Schnee am 1. April abgesagt werden musste, ist noch nicht verblasst. Kühnle wartet auf besseres Wetter, während Familie Walter im Beachpoint die letzten Vorbereitungen trifft.

Drei Kubikmeter Sand werden verteilt, die Getränke gekühlt und die Strandkörbe gerade gerückt. Jessica Walter. „Wenn man sich mit einem Cocktail darein setzt, die Augen schließt und die Füße im Sand vergräbt vergisst man, wo man in Wirklichkeit ist.“

Schausteller beenden mit Kirmes in Altenessen die Winterpause

In Altenessen nämlich. Und dort sollen Achterbahn, Babyflug, Autoscooter und Herzchenbahn am Wochenende besonders Familien anlocken. Die Öffnungszeiten der Kirmes: Freitag 15 bis 22 Uhr; Samstag 11 bis 22 Uhr; Sonntag 11 bis 21 Uhr. Albert Ritter, der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Essen/Ruhrgebiet freut sich, dass die Winterpause vorbei ist und es wieder nach gebrannten Mandeln und Zuckerwatte riecht. Das letzte Geld haben die Schausteller auf dem Weihnachtsmarkt verdient, jetzt beginnt die Kirmessaison.

Verkaufsoffener Sonntag im Essener Allee-Center: Am 2. April sind die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Wer einen Abstecher machen will, kann außerdem shoppen gehen. Die Geschäfte haben auch am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Andrea Schwenke, Managerin im Allee-Center: „Ich bin voller Zuversicht, dass die Leute ihre Coronaangst verloren haben und wieder Lust haben zu bummeln.“ Zur Feier des Tages wird beim verkaufsoffenen Sonntag ein goldener Drache durch das Altenessener Einkaufszentrum wandern und die Kunden und Kundinnen mit Weisheiten beschenken.

Wer keine Weisheit, sondern Kleidung braucht, der könnte bei „She Collection“ richtig sein. Der Laden hat in dieser Woche eröffnet und bietet Mode für junge Frauen auf rund 100 Quadratmetern. Das ehemalige Ulla-Popken-Ladenlokal ist somit neu vermietet worden. Auch bei Mytoys sind Kunden und Kundinnen willkommen. Die Hamburger Otto Group hatte zuletzt bekannt gegeben, dass sie den Geschäftsbetrieb der Spielwarenplattform Mytoys.de einstellt und bis Februar kommenden Jahres alle 19 Filialstandorte in Deutschland schließen will. Andrea Schwenke und Filialleiter Frank Steiner betonen jedoch beide, dass die Filiale sehr gut laufe und sie hoffen, dass sie gerettet wird.

