Verkaufsoffener Sonntag: Shoppen und schlittern in Essen

Der „Essener Wintertraum“ verwandelt den Kennedyplatz in ein Schlittschuhparadies.

Essen Sonntagsshopping und Schlittschuhspaß: Essener City lockt Besucher mit einer riesigen Open-Air-Eisbahn. Läden in der Innenstadt sind geöffnet.

An diesem Wochenende (13./14. Januar) geht in Essen der „Wintertraum“ an den Start. Erstmals können Besucher auf der mit 2.000 Quadratmetern größten Schlittschuhbahn Nordrhein-Westfalens ihre Runden drehen. Komplettiert wird das doppelstöckige Eislauf-Eldorado durch vier Eisstockbahnen, ein nostalgisches Kinderkarussell und die „Eis-Lounge“, Deutschlands größtes mobiles Etagencafé.

Wer statt des rutschigen Untergrunds lieber festen Boden unter den Füßen hat, ist am Sonntag, (14. Januar) in der Essener Innenstadt aber auch richtig. Beim verkaufsoffenen Sonntag können Besucher angesichts der eisigen Temperaturen noch nach warmen Pullis und dicken Winterstiefeln Ausschau halten. Von 13 bis 18 Uhr sind an diesem Tag die Geschäfte der Innenstadt geöffnet.

Walkingacts in Form von Olaf und Elsa aus „Die Eiskönigin“ sowie zweier Paw Patrol-Figuren erwarten die Besucher und sorgen für Kinderunterhaltung auf den Einkaufsstraßen.

