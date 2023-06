Verkaufsoffener Sonntag mit vielen Angeboten in Rüttenscheid

In Essen-Rüttenscheid können am 18. Juni wieder sonntags shoppen.

Essen-Rüttenscheid. Zum Ende der Kunstmeile „Rü-Art“ ist am 18. Juni verkaufsoffener Sonntag in Essen-Rüttenscheid. Das wird Besucherinnen und Besuchern geboten.

Entlang der Rüttenscheider Straße und in den Nebenstraßen kann man am Sonntag, 18. Juni, von 13 bis 18 Uhr shoppen gehen: Dann steht der nächste verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil an. Laut Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR) können sich Besucherinnen und Besucher auf Straßenmusik und Angebote in über 100 Läden freuen. Mit dem verkaufsoffenen Sonntag wird die neunte Rüttenscheider Kunstmeile „Rü-Art“ beendet.

Einige Rüttenscheider Läden haben sich für den Sonntag besondere Aktionen überlegt. So kommt zum Kindermodengeschäft Charlie & Lu (Rüttenscheider Straße 200) beispielsweise eine Tattoo-Fee für alle Kinder. Wenn das Wetter mitspielt, veranstaltet die Boutique Stakks (Rosastraße 16a) im Innenhof einen Verkauf von reduzierter Damen- und Herrenmode. In der neuen Edelguth-Filiale an der Rüttenscheider Straße 213 wird einen DJ auflegen es wird gegrillt und Erdbeerbowle angeboten.

Auch Live-Musik erklingt am Sonntag: Das Ruhr-Sound-Orchester spielt am Rüttenscheider Stern und an der Siechenhauskapelle.

