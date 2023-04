Verkaufsoffene Sonntage locken regelmäßig viele Menschen an die Rüttenscheider Straße. (Archivbild)

Einzelhandel Verkaufsoffener Sonntag in Rüttenscheid mit Live-Musik

Rüttenscheid. Zur Techno Classica gibt es am 16.4. einen verkaufsoffenen Sonntag in Rüttenscheid. Händler bieten Rabatte und das Ruhr-Sound-Orchester spielt.

Viele Läden in Rüttenscheid haben am Sonntag, 16. April, geöffnet: Begleitend zur Messe Techno Classica gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag im Stadtteil. Von 13 bis 18 Uhr kann man entlang der Rüttenscheider Straße und in den Nebenstraßen shoppen. Außerdem treten die Blasmusiker vom Ruhr-Sound-Orchester auf.

Interessengemeinschaft Rüttenscheid: Verkaufsoffene Sonntage wichtig für Stadtteile

Nach Schätzung der Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR) machen zwischen 160 und 180 Einzelhändler und Gastronomen mit. „Für die Stadtteile und die vielen inhabergeführten Fachhändler sind die verkaufsoffenen Sonntage sehr wichtige Werbeinstrumente. Sie sorgen dafür, dass die Lebendigkeit der Stadtteile und ihre Nahversorgungsfunktion erhalten bleibt“, so die IGR. Auf die Kundinnen und Kunden warteten viele Sonderangebote und Aktionen oder auch ein Gläschen Sekt mit Häppchen.

Der darauffolgende verkaufsoffene Sonntag findet dann am Sonntag, 18. Juni, zur Rüttenscheider Kunstmeile statt.

