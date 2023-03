Verkaufsoffener Sonntag: „Frühlingsbummel“ in Essen-Borbeck

Essen-Borbeck. Rund um den verkaufsoffenen Sonntag am 26. März in Borbeck organisieren Vereine und Institutionen einen Frühlingsmarkt. Das Angebot im Überblick.

Zum „Borbecker Frühlingsbummel“ am verkaufsoffenen Sonntag, 26. März, laden der Borbecker Bürger- und Verkehrsverein (BBVV), der Initiativkreis Centrum Borbeck (CeBo) und der Kultur-Historische Verein Borbeck (KHV) ein. Anknüpfend an den „Borbecker Bummel“ 2019 präsentieren sich Borbecker Kitas, Schulen und Vereine auf dem Borbecker Platz.

Gemeinsam bieten sie einen Frühlingsmarkt: Dazu gehört der Osterbasar der Kita Armstraße, es gibt Samentütchen und Bruchschokolade am Stand der DKSB-Kita „Blauer Elefant“, frische Kresse-Töpfchen der katholischen Kita Don-Bosco, einen Kinder-Schminkstand der Fröbel-Kitas Marktstraße, „Sterntaler“ und „Weltentdecker“ und frisch gebackene Waffeln am Stand des Caritas-SKF-Familienzentrums „Mattisburg“. Das Gymnasium Borbeck und das Mädchengymnasium Borbeck beteiligen sich mit Mitmach-Angeboten zum Basteln und kreativen Gestalten, das Team 4 der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist mit einem Spielestand dabei. Im großen Zelt der „Flotten Socken“ kann man sich zu Spielerunden treffen, außerdem gibt es Currywurst.

Borbecker Frühlingsbummel: Angebote für Familien

Auch ein Rahmenprogramm gehört dazu: Um 14 Uhr eröffnet die Tanzgruppe des Don-Bosco-Clubs das Geschehen vor der Treppe zum Dionysiuskirchplatz, die Tanzschule Jürgens folgt um 15 Uhr und um 15.30 Uhr präsentieren Schülerinnen des MGB ihr selbstgestaltetes Kinderbuch. Den Reigen beschließen die „Flotten Socken“, bevor der Markt um 17 Uhr zu Ende geht. Wer ein spätes Frühstück sucht und danach im Basar stöbern will, während sich die Kinder in der Bastelecke vergnügen, findet von 11 bis 16.30 Uhr im Café Tarifa, Dionysiuskirchplatz, ein Angebot.

Die Alte Cuesterey wartet bereits am Samstag, 25. März, mit einer Ausstellung mit fünf Künstlerinnen und einem Künstler auf und serviert am Sonntagnachmittag dazu Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Die Fußgängerzone wird zur „Kinder-Kunst-Meile“: Schülerinnen und Schüler der Schule am Reuenberg und der Dürerschule sowie die Kitas Marktstraße und „Blauer Elefant“ haben Bilder und Schmuck gefertigt, die in den Schaufenstern und an den Pflanzkübeln zu bewundern sind.

Und wer beim Bummel durch das Zentrum Appetit bekommen hat, kann sich am Waffelstand des Sozialpychiatrischen Zentrums (SPZ) der Contilia versorgen und dabei Kunst- und Kreativarbeiten aus dem Osterbasar erwerben. Die fleißigsten „Frühlings-Bummler“ unter den Jüngsten können sich für ihre Teilnahme an einem Ratespiel auf dem Alten Markt noch einen kleinen Preis abholen.

