Verkaufsoffene Sonntage in Essen: Letzte Termine für 2023

Essen Sonntags shoppen in der Vorweihnachtszeit: In Essen ist das noch an zwei Wochenenden im Dezember möglich.

In der Vorweihnachtszeit gibt es noch in einigen Stadtteilen und der Innenstadt von Essen die Möglichkeit, auch sonntags einkaufen zu gehen. Die Geschäfte haben dann jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die verkaufsoffenen Sonntage sind dabei wie üblich an eine Veranstaltung geknüpft. Im Dezember heißt das: Nach dem Geschenkekauf locken dann die Weihnachtsmärkte zu Bratwurst, Glühwein und Co.

In diesem Jahr sind noch folgende verkaufsoffenen Sonntage im Essener Stadtgebiet geplant:

3. Dezember

Borbeck: Einschalten der 73. Borbecker Lichtwochen

Werden: Weihnachtsmarkt

Altenessen: Adventsmarkt

Kettwig: Weihnachtsdorf

Steele: Weihnachtsmarkt

17. Dezember

Die Termine verkaufsoffener Sonntage in Essen für das erste Halbjahr 2024 finden Sie hier

