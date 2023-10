Verkaufsoffene Sonntage 2024 in Essen: Ein Überblick

Kundinnen, die an einem verkaufsoffenen Sonntag über die Kettwiger Straße in Essen bummeln.

Essen. Händler in der Essener Innenstadt und den Stadtteilen werden an mehreren Sonntagen 2024 ihre Läden öffnen. Auch 2023 sind noch Termine geplant.

Im kommenden Jahr wird es in Essen wieder mehrmals die Gelegenheit geben, sonntags zu shoppen. Einzelhandelsverband und Werbegemeinschaften in den Stadtteilen haben der Stadt bereits mehrere Termine vorgeschlagen, die sie geprüft hat. Das letzte Wort hat zwar der Stadtrat, der in aller Regel aber zustimmt.

Wie in der Vergangenheit sind auch 2024 alle verkaufsoffenen Sonntage in Essen an eine Veranstaltung oder ein Fest geknüpft. Das ist eine Vorgabe im Ladenöffnungsgesetz. Die Gewerkschaft Verdi hat in ihrer Stellungnahme dennoch Bedenken geäußert und hält sich juristische Schritte gegen die einzelnen Verordnungen vor. Zuletzt hatte die Gewerkschaft im Jahr 2020 gegen zwei verkaufsoffene Sonntage in Essen geklagt, damals mit Erfolg.

Verkaufsoffene Sonntage 2024: Die Termine

An folgende Tagen und Stadtteilen sind verkaufsoffene Sonntage 2024 geplant. Bislang liegen Vorschläge für das erste Halbjahr vor:

14. Januar 2024

Innenstadt: Anlass ist das Auftaktwochenende „Essener Wintertraum“ (früher „Essen on Ice“)

10. März 2024

Steele: Gilde der Marktschreier

17. März 2024

Werden: Frühlingsfest mit Stoff- und Tuchmarkt

7. April 2024

Rüttenscheid: Techno Classica

14. April 2024

Altenessen: Frühjahrskirmes

12. Mai 2024

Innenstadt: Essen Original

Steele: Steeler Weinfestival

26. Mai 2024

Kettwig: Frühlingsfest

Kupferdreh: Kupferdreh Karibisch

9. Juni 2024

Werden: Wein und Kunst

Borbeck: Borbecker Autoschau mit Classic Day

16. Juni 2024

Rüttenscheid: Kunstmeile

In diesem Jahr sind noch folgende verkaufsoffenen Sonntage im Essener Stadtgebiet geplant:

5. November

Steele: Eröffnung Weihnachtsmarkt

3. Dezember

Borbeck: Einschalten der 73. Borbecker Lichtwochen

Werden: Weihnachtsmarkt

Altenessen: Adventmarkt

Kettwig: Weihnachtsdorf

Steele: Weihnachtsmarkt

17. Dezember

Innenstadt: Internationaler Weihnachtsmarkt

Rüttenscheid: 20. Wintermarkt

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen