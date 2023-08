Einzelhandel Verkaufsoffene Sonntage 2023 in Essen: Die nächsten Termine

Essen. Im September 2023 kann gleich in mehreren Essener Stadtteilen sonntags eingekauft werden. Das sind die Termine.

Sonntags shoppen: Im September finden gleich in mehreren Essener Stadtteilen verkaufsoffene Sonntage statt. Die Geschäfte werden an diesen Tagen jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. Diese Möglichkeit zum Einkaufen gibt es, weil gleichzeitig in den Stadtteilen eine Veranstaltung oder ein großes Fest stattfindet.

Politisch gibt es zurzeit zwar noch kein grünes Licht. Der Stadtrat wird erst Ende August über die Sonntagsöffnungen entscheiden und damit zum Teil nur wenige Tage vor den geplanten Terminen. Eine Zustimmung gilt jedoch als sicher.

Das sind die nächsten Termine für Sonntagsöffnungen in Essen:

3. September 2023: Borbeck, Anlass ist das 40. Borbecker Marktfest

10. September 2023: Kettwig, Anlass ist das 29. Brunnenfest

10. September: Kupferdreh, Anlass ist das 38. Sonnenblumenfest

17. September 2023: Altenessen, es findet das 27. Stadtteilfest statt

Ursprünglich war am 3. September auch in Werden zum „Apfelfest mit Bauernmarkt“ ein Verkaufssonntag geplant. Dieser entfällt jedoch mit der Absage der Veranstaltung.

In den letzten drei Monaten dieses Jahr sind in Essen weitere verkaufsoffene Sonntage geplant. Derzeit werden die Termine allerdings noch abgestimmt. Dafür müssen unter anderen die zuständigen Gewerkschaften, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände und Kirchen angehört werden.

