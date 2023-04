Verhaltener Verkaufs-Start des 49-Euro-Tickets in Essen

Das Kundencenter der Ruhrbahn am Montag Morgen in Essen. Solche Anträge bekommen die Interessenten des 49-Euro-Tickets. Es gilt erst ab 1. Mai.

Essen. Seit Montag Morgen können Ruhrbahn-Kunden in Essen das 49-Euro-Ticket vorbestellen. Es gibt Schlangen, aber aus einem anderen Grund.

Das Deutschland-Ticket für 49 Euro wird seit Montag, 3. April, 9 Uhr, auch in Essen verkauft. Mit dem Ticket, das ab Mai erstmals gültig wird, können Nutzerinnen und Nutzer den Nah- und Regionalverkehr (Busse, Straßenbahnen, Regionalzüge) in ganz Deutschland nutzen. Mit einer hohen Nachfrage wurde und wird gerechnet.

8.45 Uhr, Kundencenter am Hauptbahnhof Essen: „Einige Deutschland-Ticket-Bestellungen haben wir schon entgegen genommen“, sagt die Ruhrbahn-Mitarbeiterin an Schalter 4. An diesem Morgen haben gerade mal zwei von fünf Schaltern geöffnet – das ist der Hauptgrund, warum schnell Schlangen entstehen.

Ruhrbahn-Schalter: Viele Kunden wickeln ihre ganz normalen Geschäfte ab

Doch viele Kundinnen und Kunden machen an diesem Morgen das, was sie offenbar zu jedem Monatsbeginn machen: Lassen ihr Monatsticket verlängern – und viele erfahren erst an diesem Morgen, dass das reguläre Monatsticket ab Mai dann „Deutschland-Ticket“ heißt, es sei denn, man beantragt ausdrücklich, sein reguläres Monatsticket zu behalten. Das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn man häufig sein Fahrrad mitnimmt in Bus und Bahn – das ist im „Deutschland-Ticket“ nämlich nicht drin.

Wie auch immer: „Für uns ist das super, deshalb hab’ ich mir direkt den Antrag geholt“, sagt eine Frau. Sie füllt ihn noch im Kundencenter aus. „Damit fahren wir im Sommer in den Westerwald, meine Schwester besuchen.“ Das habe sie gemeinsam mit ihrem Mann schon zu 9-Euro-Ticket-Zeiten gemacht, „und das klappte hervorragend.“

Für das Deutschland-Ticket hat die Ruhrbahn das alte Kunden-Center im U-Bahnhof Berliner Platz reaktiviert – das soll helfen, der Nachfrage besser gerecht zu werden. Es hat seit 10 Uhr geöffnet.

