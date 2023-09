Verfolgungsjagd in Essen: 19-Jähriger rast in Bushaltestelle

Unfall am Viehofer Platz in Essen: Ein 19-Jähriger raste in eine Bushaltestelle, sein Audi kam auf der Seite zum liegen.

Essen/Gelsenkirchen. Ein Gelsenkirchener (19) hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei Essen geliefert. Die gefährliche Fahrt endete am Morgen spektakulär.

Spektakulärer Unfall nach einer gefährlichen Verfolgungsjagd in Essen: Ein 19-jähriger Gelsenkirchener ist in einem Audi am Sonntagmorgen (10.9.) in eine Bushaltestelle im Viehofer Platz in der Innenstadt gekracht – Fensterscheiben des Auto barsten genauso, wie die Scheiben des Bushäuschens (Haltestelle Rheinischer Platz). Der Wagen blieb gegen 7.30 Uhr auf der Seite liegen. Nach dem Unfall wurde der junge Mann ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei berichtet auf Anfrage unserer Redaktion von einer Verfolgungsjagd, die sich vorher auf den Essener Straßen abspielte. Streifenpolizisten war der 19-Jährige in seinem Audi am Kirmesplatz – dem Straßenstrich in Essen – aufgefallen.

Polizei Essen: 19-Jähriger fährt über Rot und entgegen der Fahrtrichtung

Als die Beamten ihn aufforderten anzuhalten, soll der Gelsenkirchener Gas gegeben haben. Er preschte demnach die Gladbecker Straße in Richtung Innenstadt herunter, seine Fahrt endete dann abrupt in der Bushaltestelle, in deren Bereich er von der Fahrbahn abgekommen war. Passanten wurden am Viehofer Platz nicht verletzt, auch nicht während der Verfolgungsjagd. Das hätte aber auch anders ausgehen können.

Viehofer Platz in Essen: Am Sonntagmorgen war viel Polizei sowie Feuerwehr nach einem spektakulären Unfall vor Ort. Foto: Christian Kuhring

Polizeisprecherin Sylvia Czapiewski: „Der Mann hat Rotlicht missachtet, ist zum Teil entgegen der Fahrtrichtung gefahren.“ Zur Geschwindigkeit sagt sie: „Es war schon eine ordentliche Beschleunigung.“ Ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren, ist nach Angaben von Sylvia Czapiewski noch unklar, ebenso, ob der 19-Jährige einen Führerschein hat: „Das wird jetzt alles ermittelt.“

