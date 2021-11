Ein VW Touareg krachte in zwei geparkte Autos.

Unfall Verfolgungsfahrt: Touareg kracht in Autos – Person flüchtig

Essen. Ein VW Touareg ist in Essen in zwei geparkte Autos gekracht. Nach einer Verfolgungsfahrt sucht die Polizei nun nach einem Insassen des Autos.

Eine Verfolgungsjagd in Essen ist am Donnerstagnachmittag durch einen Unfall beendet worden. Gegen 16 Uhr rief ein Zeuge den Notruf und berichtete laut Angaben der Polizei von einem Autorennen, das er beobachtet haben wollte.

Tatsächlich konnten alarmierte Beamte einen verdächtigen VW Touareg ausmachen. „Einer Kontrolle wollte er sich aber entziehen“, sagt Polizeisprecherin Annika Koenig auf Anfrage und so kam es zu einer kurzen Verfolgungsfahrt.

Lesen Sie hier mehr über eine zweite Verfolgungsfahrt am Donnerstag (4.11.):

Polizei Essen: Ermittlungen laufen

Von der Polizei heißt es, dass diese nur kurz dauerte und sich die Beamten dazu entschieden, die Verfolgung abzubrechen, da die Gefahr für andere Verkehrsteilnehmerinnen und -Teilnehmer zu groß gewesen sei. Nur kurze Zeit später entdeckten die Polizisten den Touareg aber an der Ellernstraße Kreuzung Nootstraße in Altenessen. Der VW war dort in zwei geparkte Autos gekracht.

Einen leicht verletzten Insassen des Unfallwagens konnten die Beamten stellen, eine weitere Person ist flüchtig. Ob es sich bei dieser um den Fahrer des Touareg handelt, ist unklar. Die Ermittlungen laufen. (jop)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen