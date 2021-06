Verfolgungsfahrt mit Crash: Porsche in Essen sichergestellt

Essen. Ein 27-Jähriger flüchtete vor der Polizei. Er gefährdete eine Autofahrerin und knallte in zwei Wagen. Einen Führerschein hat er nicht.

Nach einer Verfolgungsfahrt durch Altenessen mit drei demolierten Autos hat die Polizei einen Porsche Panamera sichergestellt. Gegen den 27 Jahre alten Essener am Steuer des Wagens wird nun mehrfach ermittelt.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wollte eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer am Montagnachmittag an der Heßlerstraße kontrollieren. Der 28-Jährige hielt zunächst auch unter der dortigen A42-Brücke an.

Als die Beamten ausstiegen und zu dem Fahrzeug gingen, beschleunigte er jedoch und fuhr mit quietschenden Reifen in Richtung Altenessener Straße davon. Die Polizisten verloren kurzzeitig den Blickkontakt, sahen aber nach wenigen hundert Metern die blinkenden Rückleuchten des Porsches.

In den Gegenverkehr gefahren

Auf seiner Flucht ist der Mann in den Gegenverkehr gefahren und hat eine Verkehrsteilnehmerin gefährdet. Er wich dem Fahrzeug einer 27-jährigen Essenerin aus und kollidierte im Anschluss mit zwei Autos, einem BMW und einem Suzuki, die an einer roten Ampel an der Heßlerstraße/ Ecke Altenessener Straße warteten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizisten überprüften den 28-Jährigen anschließend und nahmen ihn zunächst mit auf die Wache. Hier stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hat. Aufgrund seiner rücksichtlosen und grob verkehrswidrigen Fahrweise in Kombination mit der unangepassten Geschwindigkeit haben die Einsatzkräfte nicht nur das Fahren ohne Fahrerlaubnis, sondern auch den Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens zur Anzeige gebracht, so die Polizei Essen.

