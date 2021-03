Verein sammelt 2600 Geschenke für kranke Kinder in Essen

Bei der Geschenkeübergabe in Essen: (v.l.) Christian Krause, 2. Vorsitzender „Be strong for kids“, Nicole Stember, Westdeutsches Protonentherapiezentrum, und Jörn Schulz, erster Vorsitzender „Be strong for kids“.

Essen-Holsterhausen/Stadtwald. Unterstützer der Aktion „Herzenswärmer“ des Vereins „Be strong for kids“ spenden Präsente und fast 7000 Euro für kleine Patienten im Uniklinikum.

Der Verein „Be strong for kids“, der Kinder in Not unterstützt, hat im Rahmen seiner Aktion „Herzenswärmer“ Geld und Geschenke für kleine Patienten im Universitätsklinikum gesammelt. In einem Monat sind 2600 Geschenke und 6905 Euro an Spendengeldern zusammengekommen, die jetzt übergeben wurden. Das Ziel von 1000 Geschenken wurde damit deutlich übertroffen.

Durch die große Spendenbereitschaft kann der Verein nicht nur für ein Jahr das Westdeutsche Protonentherapiezentrum am Uniklinikum mit sogenannten „Herzenswärmern“, Geschenke für besondere Situationen, ausstatten, sondern auch Geschenke an alle kleinen Patienten in der Kinderklinik verteilen, erklärt der Vorsitzende Jörn Schulz. Beide psychosozialen Dienste bekämen eine „Schatztruhe“ aus Holz mit den Geschenken, die dann bei Bedarf ausgegeben werden können. Aufgrund der großen Menge an Präsenten will der Verein auch Jugendlichen von zwölf bis 20 Jahren kleine Geschenke wie Wollmützen und Pflegeprodukte für ein ganzes Jahr kaufen.

50 Wollmützen für krebskranke Kinder habe die Firma Blue Tomato, die Kleidung für Surfer und Skater anbietet und mit dem Verein „Be strong for kids“ zusammenarbeitet, beigesteuert, 30 Mützen die Taschen- und Mützen-Manufaktur Luma aus Bochum. Unterstützung habe es aus ganz Deutschland gegeben, aber auch von den Mitarbeitern der Bäckerei Peter in Stadtwald, bei der die Geschenke abgegeben werden konnten. Auch Nachbarn in Stadtwald warben für das Projekt. Jörg und Denise Brassel aus Frohnhausen starteten einen Aufruf in ihrem Freundeskreis und übergaben dem Verein am Ende zwei große Pakete mit Geschenken. Zwei Seniorinnen boten dem Verein neben Spenden auch ihre Unterstützung über die Aktion hinaus an, zählt Jörn Schulz auf.

Die Spendenaktion für kranke Kinder soll jährlich wiederholt werden

Auch betroffene Familien hätten gespendet, den Verein durch Briefe in seiner Arbeit bestärkt und sich für den Spendenaufruf bedankt. Auch eine Wiederholung der Aktion im kommenden Jahr sei vorgeschlagen worden. „Dem werden wir auf jeden Fall nachkommen. Ab jetzt wollen wir jedes Jahr zum Kinderkrebstag zu einer einmonatigen Spendenaktion für die Kinder in beiden Häusern aufrufen. Ganz egal, welche Krankheit es am Ende ist, die Kinder brauchen unsere Unterstützung“, so Jörn Schulz. Die Spendenbereitschaft in den letzten Wochen sei überwältigend gewesen, er sei sehr froh, dass der Verein mittlerweile so viele Menschen mitreißen könne und sogar Unterstützer weit über die Stadtgrenzen hinaus finde.

Der Verein „Be strong for kids“ ist aus einer privaten Spendeninitiative des Essener Sport- und Spanischlehrers Jörn Schulz entstanden, die vor vier Jahren gegründet wurde. Ziel des heutigen Vereins ist es, mit außergewöhnlichen Spendenaktionen auf das Schicksal schwerkranker und notleidender Kinder aufmerksam zu machen und deren oftmals schwierigen Alltag durch spezielle bewegungsfördernde Angebote zu erleichtern. Weitere Informationen zum Verein gibt es auf https://www.bestrongforkids.de/ oder auf Facebook oder Instagram.