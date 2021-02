Verein sammelt 1000 Geschenke für kranke Kinder in Essen

Essen. Ein Essener Verein sammelt Minigeschenke für krebskranke Kinder. Vierwöchige Aktion ist gerade gestartet: Sach- und Geldspenden sind erwünscht.

Der Hilfsverein „Be Strong For Kids“ will im Rahmen seiner „Herzenswärmer-Aktion“ 1000 Geschenke für krebskranke Kinder im Westdeutschen Protonentherapiezentrum (WPE) sammeln. Die einmonatige Aktion ist gerade gestartet.

Der Verein, der für außergewöhnliche Spendenaktionen bekannt ist, arbeitet schon seit mehreren Jahren eng mit dem psychosozialen Team des WPE um Nicole Stember zusammen. Im letzten Jahr erst initiierten Nicole Stember und Jörn Schulz, erster Vorsitzender und Gründer des Vereins, die „Burpees for Kids Challenge“. Dabei traten Menschen aus dem gesamten Ruhrgebiet in einem sportlichen Wettstreit gegeneinander an, um mit den gesammelten Spenden einen Therapieraum im Protonentherapiezentrum einrichten zu können.

Wegen Corona sind derzeit keine größeren Spendenaktionen des Vereins möglich

Im Sommer 2020 organisierte das Team von „Be Strong For Kids“ die Spendenaktion „Swim For Kids“, an der 15 Schwimmer teilnahmen, um gemeinsam den 7,5 km langen Baldeneysee zu durchqueren. Mit dabei waren unter anderem die deutschen Schwimmprofis Isabell Härle, Hendrik Feldwehr und Damian Wierling.„Die aktuellen Einschränkungen erlauben uns derzeit leider keine größere Spendenaktion. Dennoch lassen wir uns nicht aufhalten, denn die Kinder brauchen gerade jetzt unsere Unterstützung“, so Jörn Schulz.

Jörn Schulz und Nicole Stember werben vor dem Westdeutschen Protonentherapiezentrum für die Aktion „Herzenswärmer“. Foto: Nicole Stember

Viele der krebskranken Kinder dürften nur selten Besuch empfangen oder reisten mit nur einem Elternteil zu den kräftezehrenden Untersuchungen und Behandlungen an. Da könnten kleine Geschenke als „Herzenswärmer“ zumindest ein bisschen helfen, den tristen Klinikalltag zu erleichtern, so Schulz. Der Sport- und Spanischlehrer hofft, dass zahlreiche Essener dem Aufruf folgen und den Verein dabei unterstützen, dass Spendenziel zu erreichen.

Die Geschenke sollen einen Wert von zehn Euro haben

Die Präsente im Wert von bis zu zehn Euro dürfen sich die krebskranken Kinder im Alter von zwei bis zwölf Jahren an Geburtstagen, als kleine Unterstützung an schlechten Tagen, für eine erfolgreiche Behandlungsphase oder einfach nur als kleine Anerkennung für die Bereitschaft, sich einem Fingerpieks zu stellen, aus der Geschenkebox herausnehmen, erklärt Nicole Stember. Ihre elfjährige Tochter Ada, die selbst ihre Zwillingsschwester durch einen bösartigen Tumor verlor, hatte sich den Namen „Herzenswärmer“ für die neue Spendenaktion ausgedacht.

Auf der Wunschliste stehen Spielzeugautos, Perlen, Traumfänger und Kreide

Die Wunschliste für die noch leere Spendenbox im WPE ist lang: Kratzbilder, Bunt- und Glitzerstifte, Mini-Tattoos, Knete, CDs, Tonnies, Spiele, Puzzle, Sticker-Hefte, Bügelperlen, Schleich- und Playmobil-Figuren, Glibberschleim, Stempelsets, Seifenblasen, Matchbox-Autos, Kreide, Traumfänger und Hüpfröhren. Die Organisatoren hoffen, auf 1000 solcher „Herzenswärmer“ zu kommen.

Helfen kann man durch Sachspenden von Neuwaren oder durch eine Geldspende in Form einer Überweisung. Die Sachspenden können montags bis freitags von 6.30 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr in der Filiale von Bäcker Peter, Frankenstraße 273, in Stadtwald abgegeben werden.

Am Ende der Aktion, am 14. März, werden von den Spendengeldern die Geschenke in einem Essener Spielwarenladen bestellt und anschließend dem Team des psychosozialen Dienstes des Westdeutschen Protonentherapiezentrums zusammen mit den Sachspenden überreicht. Sollten mehr als die erhofften 1000 Mini-Geschenke zusammenkommen, werden die überzähligen Spielsachen an die Kinderklinik des Universitätsklinikums Essen verteilt.

Der Verein fördert vor allem Bewegungsangebote für kranke Kinder

Der Verein „Be strong for kids“ ist aus einer privaten Spendeninitiative des Essener Sport- und Spanischlehrers Jörn Schulz entstanden, die vor vier Jahren gegründet wurde. Ziel des heutigen Vereins ist es, mit außergewöhnlichen Spendenaktionen auf das Schicksal schwerkranker und notleidender Kinder aufmerksam zu machen und deren oftmals schwierigen Alltag durch spezielle bewegungsfördernde Angebote zu erleichtern. Weitere Informationen zum Verein finden Sie unter folgenden Links https://www.bestrongforkids.de/ oder auf Facebook oder Instagram.

