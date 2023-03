Verein „Lebenslanges Lernen“ lockt Senioren an die Uni Essen

Gut besucht sind in der Regel die Vorträge, zu denen der Verein „LLL“ an die Uni einlädt, hier ein Bild vom Mai 2022 (deshalb die Masken).

Essen. Wissenswertes zu Wissenschaft und Zeitgeschichte, und immer wieder Ausflüge: Der Verein „LLL“ lädt Senioren zu Uni-Vorträgen und Exkursionen ein.

Der Verein „Lebenslanges Lernen“ (LLL), der Seniorinnen und Senioren dazu ermuntert, die Universität Duisburg-Essen zu besuchen, startet in der ersten Aprilwoche ins neue Semester. „LLL“ hat dazu ein neues Vortrags- und Ausflugsprogramm zusammengestellt, das sich an alle Menschen richtet, die sich ihre Neugier und ihr Interesse an den unterschiedlichsten Themen erhalten möchten. „LLL“ steht für Lebenslanges Lernen; der Verein nennt sich selbst „Verein zur Förderung des Studiums im fortgeschrittenen Alter“.

„Cyber-Sicherheit“ – wie funktionieren Angriffe in der digitalen Welt?

Mit einer Übersicht über das anlaufende Semester beginnt der Verein „LLL“ am Montag, 3. April, 14 Uhr. In den darauf folgenden Wochen sind Vorträge von namhaften Expertinnen und Experten geplant, die sich unter anderem mit folgenden Themen befassen: Wie funktioniert Laser (Montag, 17. April)? Wie kann man die Geschichte Afghanistans verstehen (Montag, 22. Mai)? Was ist an menschlicher Kommunikation so einzigartig (Montag, 26. Juni)? Und was ist „Cyber-Sicherheit“ – beziehungsweise: Wie kann man sich vor Angriffen in der digitalen Welt schützen (Montag, 8. Mai)?

Ausflüge in alle Himmelsrichtungen

Der Verein „LLL“ unterhält außerdem zwei Arbeitskreise – einen zum Thema Wirtschaft; der andere beschäftigt sich mit Literatur. Immer größeren Raum nehmen außerdem die Exkursionen ein, zu dem der Verein „LLL“ einlädt – unter dem Stichwort „Die Region entdecken“ wird entweder zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad aufgebrochen zu Zielen in der Region. Das Programm des jetzt startenden Sommersemesters sieht Ausflüge rund um den Stadtwald, die Margarethenhöhe, die Stadtgrenze Mülheim sowie die Region zwischen Kray und Gelsenkirchen vor. Fahrradtouren führen vom und zum Haus Ripshorst (Stadtgrenze Oberhausen), entsprechend wird der Nordwesten der Stadt und seine Grenze erkundet.

Alle Vorträge finden in der Regel im Glaspavillon statt (Eingang R12, Gladbecker Straße) und starten um 14 Uhr. Das aktuelle Semesterprogramm ist derzeit leider noch nicht wieder über die Internet-Seite der Uni Duisburg-Essen abrufbar, weil die Homepage nach dem verheerenden Hacker-Angriff im November derzeit neu aufgebaut wird. Einzelheiten zum Programm des Sommersemesters am besten per E-Mail an lll@uni-due.de; allgemeiner Kontakt zum Verein „LLL“ unter 01577-21553431. Infos und Anmeldung zu den Exkursionen bei Gerd Brandenburger, brandenburger.essen@t-online.de, oder bei Frau Erika Friedauer, E-Mail: erikafriedauer45@gmail.com

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen