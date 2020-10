Essen: Tonnen bleiben Freitag wohl voll: Müllabfuhr streikt

Essen. Verdi ruft die Beschäftigten der Entsorgungsbetriebe Essen am Freitag zum Warnstreik auf. Müllabfuhr und Straßenreinigung dürften ausfallen.

In der Tarifauseinandersetzung im Öffentlichen Dienst zündet Verdi die nächste Eskalationsstufe: Erstmals ruft die Dienstleistungsgewerkschaft auch die Beschäftigten der Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) zu einem Warnstreik auf. Sie sollen die Arbeit am Freitag, 2. Oktober, einen Tag lang nicht aufnehmen.

„Die Empörung und Verärgerung der Beschäftigten ist auch bei der EBE über den aktuellen Stand in der Tarifverhandlung sehr groß“, berichtet Verdi-Geschäftsführerin Henrike Eickholt.

Die Streikbereitschaft bei der EBE ist laut Verdi hoch

Laut Verdi ist deshalb damit zu rechnen, dass es zu erheblichen Einschnitten bei der Müllabfuhr und bei der Straßenreinigung kommt. Die Recyclinghöfe öffnen möglicherweise gar nicht. Denn die Streikbereitschaft sei hoch unter den Mitarbeitern der EBE.

Verdi macht Druck auf die Arbeitgeber vor der nächsten Verhandlungsrunde

Verdi vertritt in Essen 22.000 Beschäftigte im Öffentlichen Dienst. In dieser Woche hatte die Gewerkschaft bereits bei der Stadtverwaltung, der Ruhrbahn, in Krankenhäusern und beim Ruhrverband jeweils zu eintägigen Warnstreiks aufgerufen, um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Verdi will damit ihrer Forderung nach 4,8 Prozent mehr Lohn und Gehalt vor der nächsten Verhandlungsrunde am 22./23. Oktober Nachdruck verleihen.