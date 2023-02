Verdi droht mit weiteren Warnstreiks bei der Ruhrbahn

Essen. Busse und Bahnen der Ruhrbahn blieben am Dienstag wegen des Warnstreiks in den Depots. Laut Verdi könnte das nur der Anfang gewesen sein.

Thomas Auth ist seit 31 Jahren Busfahrer bei der Ruhrbahn, die noch Evag hieß, als er zum ersten Mal am Steuer saß. Am Dienstag trug sich der 53-Jährige im Betriebshof Stadtmitte in die Streiklisten von Verdi. 800 von insgesamt rund 1200 Beschäftigten waren nach Angaben der Gewerkschaft dem Aufruf zum eintägigen Warnstreik gefolgt. Busse und Straßenbahnen blieben in den Depots. Laut Verdi könnte das nur der Aufakt gewesen.

10,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt verlangt Verdi im aktuellen Tarifkonflikt für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im öffentlichen Dienst, mindestens aber 500 Euro mehr in der Lohntüte. Am Mittwoch und Donnerstag der kommenden Woche treffen sich Gewerkschaft und Arbeitgeber zur nächsten Verhandlungsrunde. Sollte die Arbeitgeberseite auch dann kein akzeptables Angebot auf den Tisch legen, sei schon in der darauf folgenden Woche auch bei der Ruhrbahn mit weiteren Warnstreiks zu rechnen, sagt Gewerkschaftssekretär Dennis Kurz. In anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes wird bereits diese Woche wieder gestreikt.

Dass es sich nicht um leere Drohungen handelt, davon konnte sich am Dienstag überzeugen, wer auf Bus und Bahn angewiesen ist. Alle Räder standen still. Auch Schulbusse von Subunternehmen, die sonst im Auftrag der Ruhrbahn im Einsatz sind, sowie E-Wagen fuhren nicht. Der Ärger darüber hielt sich zumindest nach Auskunft der Ruhrbahn in Grenzen. Beim Kundenmanagement sei in den Morgenstunden nur ein einziger Beschwerdeanruf eingegangen. Im sozialen Netzwerk Facebook aber machte so mancher seinem Ärger Luft, nicht jeder hatte Verständnis für den Warnstreik.

Mit Betriebsbeginn am Mittwoch fahren Busse und Bahnen wieder nach Plan

Auf diesen hatten sich Berufspendler und Familien aber zumeist eingestellt. Nur vereinzelt standen sich Fahrgäste am Morgen an Haltestellen die Beine in den Bauch, während sich der Berufsverkehr daran vorbeischob. Dass auf den Straßen deutlich mehr los war als sonst üblich, zählte zu den erwartbaren Begleiterscheinungen eines Streiktages.

Die Ruhrbahn geht nach den Worten einer Sprecherin davon aus, dass Busse und Bahnen mit Betriebsbeginn am Mittwochmorgen wieder planmäßig fahren.

Derweil scheint die Streikbereitschaft unter den Beschäftigten hoch zu sein. „Vielen Kolleginnen und Kollegen machen die hohen Preissteigerungen zu schaffen“, sagt Gewerkschaftssekretär Severin Brinkhaus am Morgen, während sich vor dem Streiklokal eine lange Schlange bildet. Ein „großer Schluck aus der Pulle“ wäre aus Sicht von Verdi nur folgerichtig.

Der zentrale Busbahnhof am Essener Hauptbahnhof war am Dienstag verwaist. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Thomas Auth kann dem nur zustimmen. „Ich gehe nicht groß aus, versuche, am Urlaub zu sparen und nutze weniger das Auto“, erzählt der 53-Jährige. Die Arbeitsbedingungen würden ja nicht besser. Privilegien wie den „Opa-Tag“, ein zusätzlicher Urlaubstag für Behördengänge, seien schon vor Jahren gestrichen worden. Und doch stehe er besser da als jüngere Kollegen. Denn die verdienten deutlich weniger als alte Hasen, bestätigt Gewerkschafter Brinkhaus. Unterschiedliche Tarifgruppen machten ein paar Hundert Euro mehr oder weniger aus im Portemonnaie.

Die 39-Stunden-Woche gibt es nur auf dem Papier, klagt ein Ruhrbahn-Fahrer

Marco Goos ist seit eineinhalb Straßenbahnfahrer bei der Ruhrbahn – für ein Einstiegsgehalt von 2500 Euro brutto und eine 39-Stunden-Woche, „zumindest auf dem Papier“, sagt der 34-Jährige. „Es ist hart“, sagt Goos über seinen Berufsalltag. Auf sechs Arbeitstage am Stück folgen zwei freie Tage. Zur Tarifarbeitszeit kommen etwa 20 Überstunden im Monat, die er abfeiern kann, wenn der Dienstplan es zulässt.

Oft müsse er einspringen, weil Kollegen ausfallen. Der Krankenstand ist hoch, fast händeringend sucht die Ruhrbahn nach neuen Fahrern. „Etwas mehr Geld“, sagt Marco Goos, „wäre nicht schlecht“.

