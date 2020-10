Verdi bestreikt Freitag den Tüv Nord in Essen-Frillendorf

Essen. Weil die Tarifverhandlungen ins Stocken geraten seien, ruft Verdi an diesem Freitag auch in Essen zum Streik gegen den Tüv Nord auf.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bestreikt an diesem Freitag (16. Oktober) in einer länderübergreifenden Aktion ganztägig den Tüv Nord. Sein Auto über den Tüv bringen - das wird an den bestreikten Tüv-Stationen in Essen und anderswo nicht funktionieren. Der Standort in Essen-Frillendorf im Technologiepark wird außerdem Schauplatz der zentralen Streikveranstaltung für Nordrhein-Westfalen sein, kündigt Streikleiter Andreas Rech am Donnerstag an. Am Tüv-Nord-Standort Essen sind 800 Menschen beschäftigt.

Verdi begründet die Arbeitsniederlegung mit dem Verlauf der Tarifverhandlungen. „Sie sind komplett ins Stocken geraten“, so der Gewerkschaftssekretär. Die Arbeitgeberseite habe lediglich eine leicht nachgebesserte Einmalzahlung vorgeschlagen: 400 statt 350 Euro. Ein Vorschlag, der die Beschäftigten mit Wut erfülle, so Rech.

Die Gewerkschaft dringt auf eine prozentuale Gehaltserhöhung. Ihr Streikmotto lautet: „Ich will keine Einmalzahlung, ich will eine monatliche Wertschätzung“. Verdi erinnert daran, dass es bereits in der letzten Tarifrunde lediglich eine Einmalzahlung gegeben habe. „Die Beschäftigten wollen jetzt eine Erhöhung in der Tabelle“, so der Streikleiter.

Verdi nennt die Arbeitsniederlegung „Hybridstreik“ - Aktionen vor Ort und im Internet

Verdi weist darauf hin, dass der Tüv Nord selber von guten Geschäftsergebnissen im schwierigen Corona-Jahr 2020 gesprochen habe. Dass die Pandemie so gut gemeistert worden sei, sei aber vor allem auch ein Erfolg der Belegschaft gewesen, hält Verdi dagegen. Bei den Technischen Überwachungsdiensten arbeiten etwa 7.000 Tarifangestellte, der TÜV Nord allein hat weltweit nahezu 12.000 Beschäftigte.

Der letzte Warnstreik beim Tüv Nord in Essen liegt zwei Jahre zurück. 2018 sei für drei Stunden die Arbeit niedergelegt worden. Den Streik am Freitag nennt Verdi einen „Hybridstreik“, ein Format, das beim Tüv zum ersten Mal angewendet werde. Hybridstreik bedeute, dass sowohl vor Ort als auch im Home-Office gestreikt werde. Bei der zentralen Veranstaltung in Essen von 8 bis 10 Uhr werde mit 120 bis 150 Streikenden gerechnet. Die Corona-Regeln (Abstand, Hygiene, Mund-Nasen-Schutz) würden penibel eingehalten.

„Die Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice werden sich ausloggen und ebenfalls die Arbeit niederlegen“, so Rech. Der Streik werde im Internet über das „TÜV Streik-TV“ übertragen. Außerdem richtet Verdi bei Youtube eigens einen Kanal ein.

