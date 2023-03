Kitas in Essen könnten am Mittwoch geschlossen bleiben. Verdi hat die Erzieherinnen und Erzieher zum Warnstreik aufgerufen.

Tarifverhandlungen Verdi bestreikt am Mittwoch städtische Kitas in Essen

Essen. Eltern und Kinder müssen am Mittwoch mit Einschränkungen oder gar Ausfällen bei der Kita-Betreuung rechnen. Auch andere Dienste sind betroffen.

Verdi hat für Mittwoch, 8. März, städtische Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen und sozialen Diensten in Essen zum Warnstreik aufgerufen. Das heißt: Kitas könnten ganz geschlossen bleiben oder zumindest der Betrieb dort nur eingeschränkt laufen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sollen die städtischen Kitas die betroffenen Eltern so früh wie möglich über die Auswirkungen des Warnstreiks informieren. Die Betreuung der Kinder aus geschlossenen Kitas in anderen Einrichtungen werde allerdings nicht möglich sein, heißt es.

Auch im Offenen Ganztag (OGS) an den Essener Schulen könne es, so die Verwaltung, streikbedingt zu Einschränkungen kommen. Falls es zu Ausfällen kommen muss, würden die betroffenen Eltern ebenfalls rechtzeitig informiert.

Jugendamt hält Notdienst bereit

Die Sozialen Dienste des Jugendamtes halten an dem Tag einen Notdienst vor, um die gesetzlichen Pflichtaufgaben im Bereich des Kinderschutzes sicherzustellen. Die Bezirksstellen sind zu den üblichen Öffnungszeiten in der Zeit von 8.30 bis 15.30 Uhr über die Telefonnummer des jeweiligen Bereitschaftsdienstes oder über die Nummer des Kinder- und Jugendnotrufs unter der Telefonnummer 0201 265050 zu erreichen. Am Mittwoch könne es zu Einschränkungen bei der telefonischen Erreichbarkeit des Familienpunktes kommen, so die Stadt abschließend.

Die Gewerkschaft Verdi setzt damit ihre Warnstreikwelle im öffentlichen Dienst fort. In den laufenden Tarifverhandlungen fordert sie für die Beschäftigten in den Kommunen und beim Bund 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.

