Überfall Verdächtiger wirft nach Raubüberfall Gegenstände in Gebüsch

Essen. An der Schützenbahn in Essen ist ein 28-Jähriger überfallen worden. Der Tatverdächtige warf seine Beute in ein Gebüsch, als er die Polizei sah.

Nach einem schweren Raub in der Nacht auf Sonntag hat die Polizei Essen einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Einer Polizeistreife war gegen 3.15 Uhr ein Mann an der Schützenbahn (Ecke Porscheplatz) aufgefallen, der beim Erblicken der Beamten Gegenstände in ein Gebüsch warf.

Beamten der Polizei Essen hören Hilfeschreie

Als die Polizisten den 32-Jährigen kontrollierten, hörten sie Hilfeschreie aus der Nähe (Schützenbahn 25). Von dort war kurz zuvor bei der Leitstelle ein Hinweis auf eine körperliche Auseinandersetzung eingegangen, woraufhin weitere Streifenwagen zur Schützenbahn eilten.

Vor Ort trafen die alarmierten Beamten auf einen 28-Jährigen, der aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Gegenstände, die er 32-Jährige in das Gebüsch geworfen hatte, gehören laut Polizei dem Verletzten. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Tel: 0201/829-0

