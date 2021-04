Verdacht auf Corona: Wichtige Infos und Hotlines für Essener

Für Bürgerinnen und Bürger gibt es in Sachen Coronavirus verschiedene Anlaufstellen und Hotlines.

Essen. Sie hatten Kontakt zu einer infizierten Person, fühlen sich krank oder der Selbsttest ist positiv ausgefallen? Was in solchen Fällen zu tun ist.

Beim Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus sind die richtigen Schritte entscheidend. An wen sich Bürgerinnen und Bürger in Essen dann wenden können und welche Regeln sie beachten müssen:

Ein Kratzen im Hals, leichter Hustenreiz oder eine verstopfte Nase – bei solchen Anzeichen gilt es richtig zu handeln. Wer nur leichte Symptome hat, der sollte sich zuhause isolieren. Bei zunehmenden Beschwerden sollten sich Betroffene zuerst telefonisch an Hausärztin oder Hausarzt wenden. In der Praxis wird dann entschieden, ob ein PCR-Test notwendig ist. Wer auf das Ergebnis eines solchen von offizieller Stelle angeordneten Tests wartet, der muss sich laut Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in Quarantäne begeben.

Ein zusätzlicher Kontaktweg ist die bundesweite Rufnummer des Kassenärztlichen Notdienstes 116117. In Notfällen, zum Beispiel bei Atemnot, ist der Notruf 112 die richtige Wahl.

Hotline für alle Bürgerinnen und Bürger in Essen

In Essen ist das Bürgertelefon montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr sowie samstags von 8 bis 15 Uhr unter 0201 88-88999 erreichbar. Insbesondere Menschen, die Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten, oder deren Corona-Warn-App einen Kontakt mit dem Gesundheitsamt empfiehlt, soll mit dem Bürgertelefon schnell geholfen werden. Für Personen mit krankheitsbedingten Symptomen, die sich nicht in angeordneter Quarantäne befinden, ist weiterhin die Hausärztin beziehungsweise der Hausarzt die erste Anlaufstelle.

Wer Kontakt zu einer Person hatte, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde, dem gibt in der Regel das Gesundheitsamt weitere Anweisungen. Die Mitarbeiter dort entscheiden, ob eine Quarantäne notwendig ist.

Wer selbst mit dem Coronavirus infiziert ist – entscheidend ist der Labornachweis nach einem PCR-Test – muss alle Personen darüber informieren, zu denen er oder sie zuletzt enge Kontakte hatte. Ein enger Kontakt liegt vor, wenn man mindestens einen 15-minütigen „face-to-face“-Kontakt hatte, zum Beispiel während eines persönlichen Gesprächs. Auch nach Kontakt mit Sekreten oder Körperflüssigkeiten der positiv getesteten Person, zum Beispiel beim Küssen oder Anhusten, liegt ein enger Kontakt vor. Es handelt sich nicht um einen engen Kontakt, wenn man nur an einem Patienten vorbeigelaufen ist oder sich zusammen in einem Raum aufgehalten hat.

Was nach positivem Schnelltest oder Selbsttest zu tun ist

Mindestens einmal pro Woche können alle Bürgerinnen und Bürger sich einem kostenlosen Schnelltest unterziehen. Alle aktuellen Teststellen in Essen finden Sie in dieser Übersicht. Das Ergebnis bekommen getestete Personen direkt im Anschluss entweder per Mail oder schriftlich. Fällt der Schnelltest positiv aus, dann ist zur Absicherung des Ergebnisses ein PCR-Test notwendig.

Bei den im Handel erhältlichen Selbsttests ist nach positivem Ergebnis auch eine Absicherung über einen PCR-Test notwendig. Wer keine akuten Krankheitssymptome hat, wendet sich dafür an die Hausarztpraxis. Wer bereits Symptome wie Husten oder Fieber hat, sollte Kontakte vermeiden und das Bürgertelefon der Stadt Essen unter 0201 88-88999 anrufen, um das weitere Vorgehen abzusprechen.

Wer eine Warnung über die Corona-Warn-App bekommt, sollte sich ebenfalls an das Gesundheitsamt wenden über das Bürgertelefon unter 0201 88-88999. Einen PCR-Test empfiehlt das Gesundheitsamt in der Regel nur, wenn bereits Symptome auftreten.

