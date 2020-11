„Wir finden so gut wie auf jede Frage zu Heizungen eine Antwort“, sagt Rainer Bank, Energieberater für die Verbraucherzentrale NRW. „Und das meistens kostenfrei.“ Bei einem Pressetermin geben er und sein Kollege Ingo Döring sowie der Geschäftsführer von Haus und Grund, Werner Weskamp, Antworten auf die Fragen: Wie geht es mit der Ölheizung weiter? Wie funktioniert die Beratung der Verbraucherzentrale genau? Und: Welche finanziellen Förderungen gibt es vom Staat beim Einbau von Heizungen?

„Der Schritt weg vom Öl ist auf jeden Fall richtig“, sagt Bank. Ab 2021 gilt eine CO 2 -Abgabe, so dass sich die Kosten deutlich erhöhen, mit Öl zu heizen. Bis 2025 steigt die Abgabe jedes Jahr an. 2026 dürfen – außer in einigen Ausnahmen – keine neuen Ölheizungen installiert werden. In bestimmten Fällen verbietet ein neues Gesetz, dass Ölheizungen, die von 1990 oder älter sind, nicht mehr verwendet werden dürfen.

Die Verbraucherzentrale in Essen berät Menschen, die eine neue Heizung kaufen wollen

Die Ölheizung ist laut Bank nicht mehr zeitgemäß. „Sie stößt viel klimaschädliches CO 2 aus.“ Doch was kommt nach der Ölheizung? „Welcher Heizungstyp der beste Nachfolger ist, kann man nicht allgemein beantworten,“ sagt Bank. Das hänge unter anderem vom Baujahr, Zustand und Lage der Immobilie ab.

Man teilt Heizungen in zwei Gruppen ein, je nach dem, ob sie mit fossilen oder regenerativen Brennstoffen betrieben werden. Auf der einen Seite: Holzheizung, Wärmepumpe, Solartechnik. Auf der anderen Seite: Öl- und Gasheizung und Blockheizkraftwerk. In vielen Fällen ist eine Wärmepumpe eine gute Alternative zur Ölheizung. „Sie ist sehr umweltfreundlich, vor allem wenn Menschen sauberen Strom dafür verwenden“, sagt Bank. „Sie kann allerdings nur in Neubauten und gut gedämmte Altbauten eingesetzt werden“, sagt er.

Wärmepumpe ist eine gute Alternative zur Ölheizung

In Häusern, in denen sie eingebaut werden soll, muss in der Regel ein sogenannter Flächenheizkörper vorhanden sein, also zum Beispiel eine Fußbodenheizung. Die Wärmepumpe hat eine Lebensdauer von bis zu 14 Jahren, wenn sie regelmäßig gewartet wird. Holzpellets seien nahezu klimaneutral und Solarwärme kann alle Heizungssysteme unterstützen. „Bei Solarthermie gelten für die Förderung Mindestgrößen.“ Deshalb sei das besonders für Haushalte interessant, in denen mehr als drei Personen Warmwasser benötigen.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert Heizungen, die mit regenerativen Brennstoffen laufen – und zwar mit bis zu 45 Prozent. Dahinter steht das Ziel den Klimawandel abzufedern. Der Vorteil am BAFA-Förderprogramm ist, dass Menschen nichts zurückzahlen müssen. „Wichtig ist, dass der Antrag vor dem Umbau gestellt wird“, sagt Bank.

Im November und Dezember bietet die Verbraucherzentrale Online-Seminare an

Neben der BAFA-Förderung gibt es noch die Möglichkeit, Kredite von der KfW zu bekommen, die Bank fördert alle Heizungstypen. Sie gewährt den Kredit aber nur, wenn man sich von einem Experten beraten lässt. Beide Förderprogramme kann man auch unter bestimmten Voraussetzen kombinieren.

Die Verbraucherzentrale hilft Menschen, die eine Heizung kaufen oder umbauen wollen. „Die unabhängige Beratungen finden telefonisch oder vor Ort statt“, sagt Ingo Döring. „Wir bieten sie neuerdings auch per Online-Video mit Chat an.“ Die Beratungen sind kostenfrei. „Nur wenn ein Berater nach Hause zu den Menschen fährt und sich die Heizung genau anschaut, kostet das 60 Euro.“ Am 12. November bietet die Verbraucherzentrale ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema „Fördermittel für’s Haus“ an, und am 8. Dezember eines mit dem Titel: Heizungserneuerung: Wie packt man’s richtig an?

