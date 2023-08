Ranking Vegane Gerichte in der Uni: So schneidet Essen-Duisburg ab

Essen. Drei von fünf Sternen: Tierschutzorganisation „Peta“ bewertet veganes Angebot der Mensa an der Uni Duisburg-Essen.

Die Haupt-Mensen des Studierendenwerks Essen-Duisburg sind für ihr Angebot an veganen Spreisen ausgezeichnet worden. Die Tierschutzorganisation „Peta“ verlieh der Mensa am Campus Duisburg und der Mensa am Campus Essen jeweils drei von fünf Sternen. Bewertet wurden vor allem die jeweiligen Angebote und deren Vielfalt.

In den Hauptmensen in Essen und Duisburg bieten täglich mindestens ein veganes Hauptgericht an, hat „Peta“ festgestellt. „Dazu zählen beispielsweise ein indischer Gemüseeintopf mit roten Linsen, Blumenkohl und Papadam, Spätzle mit Gemüse, Mischpilzen und Cranberrys, Gulasch mit Paprikastreifen und Zwiebelringen in einer kräftigen Soße sowie hausgemachte Linsenlasagne mit Tomatensoße. Der täglich angebotene Eintopf ist an vier von fünf Tagen pflanzlich.“

Hervorgehoben wurde, dass es regelmäßig eine Aktionstheke mit veganem Aktionsmenü gibt und auch zwischendurch unterschiedliche Aktionsessen angeboten werden. „Im Jahr 2019 fanden in diesen Mensen Mensa-Stammtische mit hausinternen Ökotrophologen sowie kostenfreie Ernährungsseminare statt, die fundierte Informationen zur veganen Ernährung boten“, lobt „Peta“.

Bewertet wurden außerdem das Angebot an Pflanzendrinks für den Kaffee und die Breite des Angebots veganer Snacks. Ein Faktor ist auch, wie intensiv das Personal in veganen Fragen geschult wird.

Fünf Sterne bekam die vegane Mensa „Rote Bete“ der Ruhr-Uni in Bochum. Drei Sterne erhielten, neben Duisburg-Essen, auch die Studierendenwerke an den Unis Aachen, Bonn, Chemnitz, Darmstadt, Frankfurt Oder, Freiburg, Dortmund und viele andere Studierendenwerke in Deutschland.

